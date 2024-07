Europeade, ospiti nei centri vicini 

«Abbiamo la struttura al completo, per tutte e quattro le giornate dell’evento - afferma l’albergatore nuorese Luigi Crisponi -. Speriamo che l’Europeade si faccia e che non arrivino disdette». La preoccupazione serpeggia, per quell’appuntamento in programma dal 24 al 28 luglio e che sta facendo tribolare la città di Nuoro. Tuttavia, se da una parte il neo commissario del Comune, Giovanni Pirisi, parla di settimana decisiva per sciogliere ogni dubbio, dall’altra interviene il prefetto Giancarlo Dionisi a rasserenare gli animi: «La manifestazione si farà, si deve fare. Alberghi a parte, i 2900 figuranti saranno accolti nelle scuole, in diversi paesi del territorio e in alcune tensostrutture che sistemeremo in città».

Corsa frenetica

Il tempo stringe, gli ultimi aspetti organizzativi devono essere affinati proprio in questa settimana. Nessuno, però, vuole parlare di penali da pagare in caso di rinuncia. Come dire, la fase più critica è stata superata. Ora la strada è in discesa. «L’unico grosso problema che avevamo era quello dell’accoglienza - spiega Giancarlo Dionisi, mentre inizia la sua ultima settimana barbaricina (dal 15 luglio sarà il nuovo prefetto di Livorno, ndr) -. Siamo partiti da zero, 15 o 20 giorni fa. E se 300 figuranti avevano trovato alloggio in autonomia nelle strutture ricettive, restavano da sistemare gli altri 2600 ospiti. Comunque, tra le palestre delle scuole e l’aiuto che ci daranno paesi come Mamoiada, Oliena, Orani e Ottana, siamo tranquilli. Inoltre, abbiamo individuato dei capannoni a Pratosardo e stiamo comprando delle tensostrutture da collocare in varie zone della città, come la Solitudine. In queste grosse tende troveranno alloggio circa 850 persone».

Unità di intenti

Il nodo caseggiati è stato superato. Le scuole, dopo le perplessità, hanno deciso di mettere a disposizioni i propri spazi, con le dovute rassicurazioni. «Le attrezzature informatiche verranno custodite e le scuole saranno controllate dagli istituti di vigilanza - prosegue Dionisi -. I dirigenti si sono tranquillizzati, ma devo dire che “impatteremo” soprattutto sulle palestre». Insomma, la manifestazione folk dal respiro internazionale, e dal costo complessivo superiore ai 2 milioni di euro, si avvia verso il lieto fine. L’appuntamento con le danze e i balli tipici per le vie di Nuoro è lì, a un passo.

