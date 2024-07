Europeade, la forza della festa 

Il suono delle cornamuse rompe il silenzio nell’antica via Majore, suggerisce e invoglia ballate improvvise tra i tavolini di un bar, e si fonde con quello delle launeddas che arrivano dall’altra parte della città. Le melodie si intrecciano, i colori si mischiano, i sorrisi si uniscono nel centro e per le vie di Nuoro. L’Europeade porta nel cuore della Barbagia voglia di festa. Una travolgente e contagiosa voglia di stare insieme con i 17 popoli presenti, ognuno orgoglioso nel far conoscere le tradizioni e la propria identità. La prima giornata della grande festa dei popoli del vecchio Continente, l’Europeade, alla 59 esima edizione, parte con il grande abbraccio della nuoresità ai suoi ospiti. C’è da attendere la sera, la voglia di festa annacqua problemi logostici e polemiche. Allo stadio Fogheri, dopo le 20, 11 cori intonano “A Diosa”. A loro si uniscono le melodie di Piero Marras e Gavino Murgia. Storica la ballata dei gruppi folk Sas Nugoresas, Santu Predu e Ortobene: sulle note dell’organetto dell’undicenne Giovanni Boeddu, regalano emozioni.

Unica danza

La manifestazione, nata per unire i popoli, dalla sua prima serata ha colto in pieno. Regala unità inattesa anche tra le associazioni folk cittadine, per l’occasione insieme nella danza. «Cosa mai vista nemmeno al Redentore», dice Barbara Bussa. «Eppure - rivela -, ci avevo provato. Questa volta la felicità per questo meraviglioso risultato è unica». Unica anche perché con lei sul palco c’è tutta la famiglia: il figlio Giovanni all’organetto insieme a babbo Carlo. Dall’associazione Ortobene Ivan Costa dice: «Finalmente, questa è la giusta espressione che dobbiamo rappresentare, una Nuoro unita, ballando in cerchio per fare entrare le coppie di qualunque gruppo siano».

Un mosaico di note

Il potere delle tradizioni stupisce ancora, perché il canto “A Diosa” mette insieme tutti i cori cittadini. Centocinquanta voci, un mosaico perfetto di suoni, melodie, frequenze che fanno precipitare lo stadio Frogheri nel silenzio che fa quasi percepire i brividi degli spettatori. «Qualcosa di sattiana memoria - si sbilancia il direttore del coro Alessandro Catte - per giorni abbiamo provato e riprovato. Sfatiamo un mito, siamo fieri di avere mostrato una Nuoro unica e unita».

Le attività

«Aspettiamo con fiducia, forse oggi le registrazioni dei gruppi a Pratosardo e l’inaugurazione allo stadio ci ha lasciato un po’ ai margini - dice Tore Basolu del caffè la Place in piazza Asproni - ma c’è tanta attesa, vogliamo divertirtici e far divertire offrendo ospitalità». Anche Salvatore Piredda del Centro commerciale naturale parla di attesa: «Qualcuno è preoccupato per le restrizioni imposte nell’orario di mescita alcolici e chiusura fissato all’una di notte. Vediamo come va la prima notte. Se spirito di festa deve essere lo sia, chiediamo tolleranza e comprensione». Per l’evento l’Asl garantisce due presidi fino a domenica, ore 12-24, nel cortile dello Zonchello e sotto i Giardini.

