Europeade, istituzioni insieme nel nome della sicurezza 

L’Europeade che approderà a Nuoro il prossimo luglio è stata al centro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Giancarlo Dionisi. Presenti il sindaco Andrea Soddu, l’assessore Salvatore Picconi e Massimiliano Zurru della polizia municipale, il questore Alfonso Polverino, il colonnello Elvio Labagnara per i carabinieri, il colonnello Alessandro Ferri per la Guardia di finanza, i rappresentanti di vigili del fuoco ed Esercito. Obiettivo le iniziative di tutela correlate ai profili di safety e security. Dionisi ha auspicato che «si proceda ai lavori preparatori con un metodo improntato alla sinergia e alla massima collaborazione».

