Europeade, corsa contro il tempo 

È una città in fermento Nuoro che in questi giorni ha iniziato la corsa contro il tempo per l’accoglienza dei tremila figuranti dei 117 gruppi. Dal 24 al 28 luglio animeranno la città, dal mattino alla notte con canti balli e rappresentazioni per la 59 esima edizione dell’Europeade, festival europeo di danze e musiche tradizionali. In città è un fiorire di palchi, strutture per l’accoglienza. I commercianti si attrezzano con nuovi tavolini e sedie, in vista della giornata inaugurale con il benvenuto mercoledì alle 20.30 allo stadio Frogheri. Si annuncia una festa travolgente per tutti: protagonisti, figuranti e spettatori.

Le sistemazioni

Diciassette i Paesi coinvolti e ben 117 i gruppi folk che arriveranno da Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lituania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera. Alla fine di viale Ciusa, nella strada che porta al monte Ortobene, sui campi sportivi della Solitudine si stanno allestendo due grandi tensostrutture capaci di accogliere centinaia di figuranti. All’esterno una batteria di docce, e due container che serviranno come bagni. I gruppi saranno poi dirottati nei punti letto individuati dopo un braccio di ferro con i dirigenti delle scuole, nelle palestre di San Pietro, del Podda, del Calamida, del Mereu, del Borrotzu, del Maccioni, di Furreddu, in quella della scuola civica, nella Polivalente, nel Coni. E poi nelle palestre degli istituti superiori Ciusa, Satta, Volta, in alcune strutture a Pratosardo nei capannoni “Porcu”, “Marotto”, “Pranteddu” e “Sale”.

Le location

I gruppi saranno liberi di esibirsi per tutte le vie del centro, ad iniziare dalle 9, con il programma che è già consultabile nel sito dell’Europeade, mentre diversi cartelloni illustrativi sono installati in centro e aiuteranno ad orientarsi. In allestimento diversi palchi che hanno iniziato a sorgere già da ieri mattina in piazza Vittorio Emanuele, in piazza Italia, all’anfiteatro del centro polivalente di via Roma, in piazza Satta, oltre ovviamente allo stadio Frogheri. Ai tremila figuranti, che verranno accolti a Pratosardo, sarà garantito, tramite l’app Localpay, un budget di 72 euro per il vitto, che si può acquistare nei locali aderenti. I gruppi avranno un accompagnatore, gratuiti gli ingressi ai musei.

Commercianti

«È una corsa contro il tempo - dice il rappresentante del centro commerciale naturale del Corso Garibaldi Salvatore Piredda - come commercianti vogliamo dare un contributo concreto ai visitatori, cercando di tradurre anche in venduto in un momento difficile. Attediamo il piano sicurezza anche per trovare un accordo univoco, magari per posticipare la chiusura».

Serviranno la miglior ospitalità e spirito di adattamento per tutti gli abitanti della città. I figuranti potranno viaggiare gratis sugli autobus dell’Atp che potenzierà i servizi, mentre davanti alla chiesa Le Grazie sarà montata una tribuna per seguire la sfilata.

