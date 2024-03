«Europeade, Comune  in ritardo» 

«Siamo fortemente preoccupati dall’immobilismo della giunta Soddu in merito all’organizzazione della prossima Europeade. Sarebbe inaccettabile che Nuoro perda questa grande occasione per le attività commerciali della città e per la promozione del territorio». Con queste parole Roberto Cadeddu, presidente dell’Aspen (Azienda speciale della Camera di commercio), denuncia i ritardi dell’amministrazione comunale nella pianificazione della 59esima edizione dell’Europeade del folklore, prevista a Nuoro dal 24 al 28 luglio 2024.

«Il buio informativo in cui versano le associazioni di categoria è un segnale di grave negligenza da parte del Comune - aggiunge Cadeddu -. Un fatto molto grave, gli operatori economici della città hanno bisogno di essere informati, coinvolti e partecipare attivamente all’organizzazione della manifestazione, una grande opportunità di crescita sociale, culturale ed economica». Secondo Cadeddu «a pochi mesi dall’evento, il Comune è in grave ritardo, la macchina organizzativa ferma. La questione va affrontata con urgenza: la situazione va presa in mano da persone competenti, non si può correre il rischio di rinunciare all’iniziativa». Da qui la proposta di coinvolgere Camera di commercio, Aspen e associazioni di categoria.

