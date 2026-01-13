Europe Cup, Rossi fa esultare la Marcozzi 

La due giorni europea del Palatennistavolo è iniziata con la vittoria della Marcozzi. Ha battuto 3-2 gli spagnoli del Real Club Cajasur, nell’andata degli ottavi di finale dell’Europe Cup maschile. Un successo firmato da Carlo Rossi, con due punti, e Jeet Chandra dopo oltre tre ore, che lascia comunque incertezza sull’esito finale della sfida, che sarà ripetuta domenica a Priego de Cordoba.

Federico Vallino Costassa si è arreso all’esperienza di Carlos Machado, 45 anni, in passato numero 57 del mondo e bronzo nel doppio agli europei 2013. Contro lo svedese Soderlund, tesserato in Italia con la Bagnolese, Rossi ha rimontato lo svantaggio iniziale dopo un infinito primo set, perso 15-17, vincendo i tre successivi con il minimo scarto, due conclusi ai vantaggi. Chandra non ha corso rischi con Calvo, ma gli spagnoli impattano con Soderlund, in tre set su Vallino Costassa. Ci pensa Rossi a chiudere a braccia alzate con il 3-0 su Machado.

Oggi al Palatennistavolo (ore 18) la scena sarà tutta per il Quattro Mori. Nella penultima partita del secondo turno della Champions League femminile sfida il TT Metz vicecampione d’Europa, già qualificato ai quarti di finale. La squadra francese ha nel roster tre atlete tra le prime cento del mondo.

