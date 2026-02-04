VaiOnline
Basket.
05 febbraio 2026 alle 00:30

Europe Cup, Dinamo ancora battuta: contro il Peristeri vana rimonta finale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dinamo Sassari 76

B.C. Peristeri 81

Banco di Sardegna SS : Pullen 15, Buie 10, Zanelli 3, Seck 4, Beliauskas 6, Ceron 2, Casu ne, Vincini 5, Mezzanotte 6, Thomas 12, McGlynn 9, Visconti 4. All. Mrsic.

Peristeri Betsson : Nichols 13, Cardenas-Torre 14, Van Tubbergen 19, Petrakis, Payne 10, Mouratos 3, Tzialias ne, Kaklamanakis 7, Harris 9, Papadakis, Carius 6, Asimenios ne. All. Xanthopoulos.

Arbitri : Prpa (Ser), Manheim (Isr) e Hordov (Cro).

Parziali : 18-24, 33-42, 57-65.

Sassari. Insegue per 35', sorpassa ma cede nel finale. Al PalaSerradigni si impone il Peristeri: 76-81 il finale. Al Banco di Sardegna, già eliminato, resta la sensazione che con una maggiore intensità nei primi tre quarti sarebbe stata un'altra partita. Ma è probabile che il pensiero fosse più alla trasferta di campionato a Udine.

Cronaca

Ancora senza Johnson, la Dinamo parte maluccio in difesa (6-17 al 6') e prova a risalire con Pullen (9 punti) e nel secondo quarto con una tripla di Visconti (28-33 al 15') ma sono troppe le palle perse (specie da Buie) e i greci ristabiliscono le distanze: 30-42 al 19'. Anche il terzo quarto ricalca lo stesso copione, ma nell'ultimo periodo il risveglio grazie anche alla vitalità del centro Seck: sorpasso con tripla di Beliauskas (70-69) ma la chiudono con 5 punti a testa Harris e Cardenas-Torre.

In chiusura, da ricordare il lutto alla Dinamo per la morte del padre di Achille Polonara, che è rientrato ad Ancona per il funerale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 