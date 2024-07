Europarlamento, l’Italia perde quota 

Una sola presidenza di commissione al Parlamento europeo per l’Italia, quella del dem Antonio Decaro. Nessun incarico per la Lega, che fa parte del gruppo di estrema destra dei Patrioti, né Forza Italia, che lascia quella della commissione Affari costituzionali (era di Salvatore De Meo, passa al tedesco Sven Simon). In compenso, il Partito popolare europeo, il gruppo di cui Fi fa parte, fa incetta di presidenze, incassandone otto. Gli azzurri comunque rivendicano di aver portato a casa due posizioni in più: Massimiliano Salini è diventato vice di Manfred Weber come leader del Ppe e Caterina Chinnici è vicepresidente di “Cont” per il controllo del Bilancio. Inoltre Forza Italia avrà la presidenza di due delegazioni: quella Ue-Nato con Salvatore De Meo e quella Ue-Asia centrale con Giusi Princi.

«È arrivato il conto»

Resta, però, il fatto che gli azzurri non hanno più presidenze di commissione, e per le opposizioni è una prima conseguenza del no a von der Leyen espresso dai conservatori di Ecr, presieduto da Giorgia Meloni, in Italia alleata di maggioranza di Forza Italia. «Quando non si sanno rispettare le regole del club, arriva poi il conto da pagare - tuona Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva - Giorgia Meloni per correre appresso a Orban e a Salvini ci sta consegnando all’irrilevanza». A difendere la premier è il presidente del Senato, Ignazio La Russa: «Se l’Ue facesse dipendere il ruolo dell’Italia, Paese fondatore, dal voto del partito del presidente del Consiglio avrei ragione di criticarla».

Il M5S sorride

Intanto il M5S Pasquale Tridico ottiene un ruolo di peso, la presidenza della sottocommissione per le questioni fiscali. Al Socialisti & democratici vanno cinque commissioni. Il Pd lascia la commissione Economia (che era di Irene Tinagli), per l’Ambiente. Furiosa la Lega, totalmente tagliata fuori, col capodelegazione a Strasburgo Paolo Borchia che promette battaglia: «La Lega e il gruppo dei Patrioti combatteranno con ogni mezzo e in ogni sede questo abominio istituzionale. Il tempo è galantuomo e se ne pentiranno amaramente: si tengano le vice presidenze, noi ci teniamo la dignità».

