Europa Verde, Piu e Citroni i portavoce in Sardegna 

Antonio Piu e Francesca Citroni sono i due nuovi portavoce regionali di Europa Verde Sardegna, che ha celebrato ieri a Sassari il suo primo congresso alla presenza del leader nazionale Angelo Bonelli, e con la partecipazione della presidente della Regione Alessandra Todde, del sindaco di Sassari Giu. Ambiente, transizione energetica, trasporti, infrastrutture, politiche della casa e politiche carcerarie, sanità sono stati i principali punti programmatici toccati nel confronto interno al partito, che si è incentrato sui giovani.

«Chiedere ai giovani di restare significa offrire una prospettiva: una casa, un lavoro dignitoso, una scuola che parli il linguaggio del presente, un'economia capace di accogliere l'innovazione, la cooperazione e la sostenibilità», ha detto Piu: «La politica non è più riuscita ad essere attrattiva per le persone ma soprattutto per loro». Francesca Citroni ha focalizzato il suo intervento su equità sociale e di genere, facendo leva sulla sua esperienza come vicesindaca a Santu Lussurgiu: «La difficoltà di amministrare un piccolo comune da donna equivale alla difficoltà di amministrare una grande realtà. Dobbiamo concentrarci sulle opportunità che possono offrire le piccole comunità, per ridare speranze e futuro ai giovani».

