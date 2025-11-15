VaiOnline
Alghero.
16 novembre 2025 alle 00:19

Europa Verde acquista spazio, maretta in Giunta 

Scossone nella maggioranza che sostiene il sindaco Raimondo Cacciotto. La scelta di alcuni consiglieri di avvicinarsi a Europa Verde, divenuto nuovo punto di riferimento per una parte della sinistra (primo cittadino compreso), sta modificando i rapporti interni di una coalizione che era nata come progetto civico e trasversale. Il Campo Largo che scivola a sinistra, insomma, sta minando l’equilibrio fondato sulla collaborazione tra progressisti e centristi. La goccia è il consigliere eletto con Città Viva, Giampietro Moro, che ha ufficializzato la propria adesione a Europa Verde. Il coordinamento cittadino della sua lista non si dice sorpreso. «È l’ennesima conferma che in diversi si candidano nei partiti e nelle liste civiche come se queste fossero dei taxi da utilizzare per l’occasione solo per proprio uso e consumo, senza minimamente tenere conto degli impegni», ha commentato Franco Masu.

La Giunta

I problemi sono in giunta. In merito alla posizione di Raniero Selva, l’assessore all’Ambiente indicato proprio da Città Viva con Orizzonte Comune, è Christian Mulas a chiedere chiarimenti. «La metamorfosi della maggioranza impone una riflessione seria. Non è una vicenda personale, ma politica», ha affermato Mulas, ricordando che la nomina di Selva, figura tecnica, era frutto di un accordo civico: «Oggi, però, lo scenario è cambiato: la maggioranza si è sbilanciata a sinistra, alterando l’equilibrio iniziale». Da parte sua, l’assessore Selva ha cercato di prendere le distanze da ogni retroscena. «Non ho aderito a nessun tesseramento», ha assicurato. Il sindaco Cacciotto ci tiene a far sapere che respingerà qualunque tentativo di pressione politica. «Il sindaco non è ricattabile. Se qualcuno pensa di personalizzare situazioni politiche, per logiche che non comprendo, con me non trova sponda. Sono concentrato sul bene della comunità, con determinazione, lealtà e onestà».

