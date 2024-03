Europa, una mischia furibonda 

È come se, con la sosta per le Nazionali, la Serie A abbia voluto prendere un gran respiro. La settimana di pausa è servita al campionato per riempirsi i polmoni e prepararsi a una finale che sarà avvincente, da brivido, almeno per 17 squadre: eliminiamo l’Inter e la Salernitana (le possibilità che sfuggano ai rispettivi destini di scudetto e retrocessione sono trascurabili), di fatto il solo Genoa sembra al momento privo di obiettivi: la salvezza è quasi garantita, se non altro per il gran numero di squadre che ha sotto, l’Europa impossibile, per lo stesso motivo. La matematica per ora non dà il proprio assenso.

Lotta Champions

Domani si torna in campo e, come aveva fatto per due giornate di fila con le squadre in lotta per salvarsi, il calendario si diverte a riempire il turno di scontri diretti. Per la nuova Champions League (4 o 5 squadre ammesse), alle 12.30 vanno in campo Napoli e Atalanta, che sono sesta e settima. Chi perde rischia di dire addio al sogno, anche se gli orobici hanno una gara da recuperare. Alle 15, Torino e Monza hanno bisogno di tre punti che confortino i rispettivi progetti di diventare squadra rivelazione, in grado di agganciare gli ultimi vagoncini del treno europeo. Al momento sono rappresentati da Lazio e Fiorentina (una gara in meno), che sono uno o due punti più su e giocano in serata.

Guardie e ladri

La metafora (pronunciata quest’anno da Max Allegri) individua in chi scappa i ladri e in chi insegue le guardie. Oggi Juve e Milan fuggono e, per non farsi raggiungere, devono affrontare trasferte a dir poco scomode. Il peso di un periodo grigio (7 punti in 8 partite) opprime i bianconeri, che vanno a casa Lazio, dove un vecchio amico come Igor Tudor sta cercando di dare la scossa all’ambiente. I biancocelesti sono passati dal sogno di eliminare il Bayer all’incubo di non entrare neppure in Europa League, amplificato dai vicini schiamazzi d’euforia della Roma giallorossa. Alle 18, quando Colombo fischierà il calcio d’inizio, a qualcuno potrebbero tremare le gambe perché la posta in palio è parecchio alta.

Un occhio al mercato

Anche perché, se la Juve dovesse perdere, dovrebbe sperare in un risultato favorevole dal Franchi (che intanto ieri ha avuto un ulteriore “via libera” per i lavori di ristrutturazione). Se il Milan dovesse vincere a Firenze l’aggancio al secondo posto sarebbe cosa fatta. I rossoneri vogliono al più presto blindare la Champions che sentono moltissimo (soltanto il Real Madrid ne ha vinte di più) per poter programmare il futuro. L’ultima campagna acquisti non è stata impeccabile e per la prossima ci sarà probabilmente anche da sostituire Olivier Giroud, destinato a finire la carriera negli States. Ancor più delicata dovrà essere la risalita di una Fiorentina, sotto choc per la scomparsa del dg Joe Barone. Il presidente Rocco Commisso dovrà farsi forza e ripartire senza il proprio braccio destro e affrontare il primo problema, quello tecnico. Vincenzo Italiano se ne andrà a fine anno (Napoli?) e servirà un sostituto. Con quello di Firenze si chiudono i quattro scontri diretti di un sabato che - va detto per completezza di informazione - comprende anche, alle 15, Genoa-Frosinone: se i rossoblù vincono sono virtualmente salvi. Trema Di Francesco, che dopo gli applausi d’inizio torneo, sente il terreno franare sotto i piedi.

Dentro il calderone

E qui il discorso si sposta verso il basso. Non è soltanto il tecnico dei ciociari ad auspicare una Pasqua di resurrezione sportiva. Lunedì la Salernitana, in piena quaresima, sostituirà la gita e il pranzo in agriturismo, con un viaggio della speranza a Bologna, dove alle 12.30 affronterà una squadra che sogna la Champions. Alle 15 sarà l’ora di altri due drammatici scontri nel grande calderone della lotta salvezza, quelli tra Cagliari e Verona, naturalmente, e tra Sassuolo e Udinese. Solo dal tardo pomeriggio, con Lecce-Roma alle 18 e Inter-Empoli alle 20,45, la Serie A abbandonerà i confronti diretti per due sfide dal doppio gusto. E a qualcuno la colomba andrà di traverso.

