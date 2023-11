L’economia Ue entrerà in recessione entro l’anno e la sopravvivenza a lungo termine del progetto europeo dipende da un’urgente accelerazione nell’integrazione. Lo ha detto Mario Draghi al Global Boardroom del Financial Times. «O l’Europa agisce insieme e diventa un’unione più profonda, capace di esprimere una politica estera e di difesa, oltre a tutte le politiche economiche, oppure temo che l’Ue non sopravvivrà se non come mercato unico».