«Europa occupata abusivamente» 

La corsa per liberare Bruxelles «da chi la occupa abusivamente» è partita. E Matteo Salvini approfitta dell’abbraccio dei suoi alleati sovranisti europei, chiamati a raccolta a Firenze per poche ore, per lanciare la sfida. All’Europa dei banchieri e della «burocrazia massonica». Ai vertici europei incarnati da Ursula von der Leyer e Christine Lagarde. E ai suoi alleati in Italia, perché «sarebbe un errore fatale dividersi» proprio a Strasburgo al voto di giugno.

Errore azzurro

«Sbaglia» Antonio Tajani, numero uno di Forza Italia, a disdegnare il patto che unisce i leghisti ai tedeschi di Afd e a Marine Le Pen. E sbaglia chi, non facendo fronte comune, rischia di favorire l’inciucio bis tra popolari e socialisti. Salvini è convinto che a questo lavori il commissario Ue Paolo Gentiloni. E da Firenze parla all’Europa (anche) perché tutta l’Italia intenda.

Dio patria e famiglia

Circa duemila partecipanti – ma sala off limits per i giornalisti – con i leader di 12 partiti stranieri e lo stato maggiore della Lega, dai ministri ai governatori fino al presidente della Camera Lorenzo Fontana. Pesano alcuni forfait eccellenti, anche se annunciati, come Marine Le Pen e l’ultranazionalista Geert Wilders, fresco del trionfo elettorale nella sua Olanda. Entrambi mandano un videomessaggio per salutare l’amico e alleato e rispolverare vecchi cavalli di battaglia. I leader presenti omaggiano il “capitano”. Poi slogan e picconate contro l’Europa e non solo. Dal bulgaro Kostadin Kostadinov, che minaccia «una serie di referendum per uscire dall’Ue», al tedesco Tino Chrupalla, presidente di Afd (la nuova Europa è una casa «con un giardino per i bambini e un muro contro gli indesiderati» mentre l’Ucraina «non può vincere questa guerra») fino al polacco Roman Fritz (che rilancia le parole chiave «Dio, onore, patria, famiglia, verità, giustizia e libertà» e la guerra al politically correct). Concetti che Salvini ascolta ma da cui, nell’intervento finale sul palco, sembra distanziarsi. «Oggi non c’è un’alleanza politica e partitica ma un sentimento di amicizia: qui si sono alternati leader che, come in una storia d’amore e professionale, conoscono alti e bassi». Parole scelte forse per rassicurare il centrodestra italiano garantendo che «il governo Meloni non è assolutamente in discussione». Quindi la metafora dello scontro tra Davide e Golia , con la Lega nei panni di Davide contro il gigante che chiama «il Golia Soros».

