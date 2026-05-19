Europa League, ultimo atto fra Aston Villa e Friburgo 

Al Besiktas Park di Istanbul è tutto pronto per la finalissima di Europa League, con Friburgo e Aston Villa che si sfidano per la prima coppa europea della stagione. Calcio d’inizio alle ore 21, arbitra il francese Letexier.

Se per Schuster, allenatore dei tedeschi, è la prima finale in carriera in una competizione Uefa, Emery è il recordman di vittorie in Europa League con 4 successi, 3 con il Siviglia e 1 con il Villarreal. Il “re di Coppe” va quindi a caccia del quinto colpo con i Villains, a cui manca un trofeo europeo da oltre quarant’anni e ha ottime chance di centrare l'obiettivo.

In tre delle ultime cinque edizioni, l'Europa League è stata assegnata ai calci di rigore, eventualità non da trascurare nonostante gli inglesi siano favoriti secondo i bookmakers per una vittoria entro i novanta minuti regolamentari. Entrambe le squadre hanno segnato molto in questa edizione del trofeo, 28 reti per gli inglesi e 25 per i tedeschi, ma non sono state da meno le difese, con 8 gol subiti dai Villains e 10 dai tedeschi.

C'è un po' di Italia in questa Europa League, Vincenzo Grifo è stato infatti un grande protagonista nella scalata del Friburgo verso la finale, con i suoi 5 gol e 4 assist nella competizione: una rete in finale dell'italiano sarebbe la giusta consacrazione per un giocatore spesso sottovalutato. Cinque gol nella competizione continentale anche per Watkins, miglior marcatore degli inglesi in questa Europa League.

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