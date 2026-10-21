Europa League, la Juve punta il Rennes Bournemouth-Milan 

Si gioca oggi la terza giornata della fase campionato dell’Europa League. In campo la Juventus all'Allianz Stadium alle 18.45 contro i francesi del Rennes. In trasferta, invece, il Milan che sfiderà il Bournemouth al Vitality Stadium a partire dalle 21. In Conference League alle 21 Ajax-Atalanta.

Qui Juventus

«Sì, partono tutti e due». Il tecnico bianconero Luciano Spalletti annuncia così la titolarità di Kolo Muani e Woltemade. Il francese e il tedesco, dunque, saranno titolari per provare ad andare subito all'assalto dei francesi per cercare la terza vittoria in tre gare in Europa e per riscattarsi dalla brutta sconfitta in campionato per 0-3 contro la Lazio. «La sensazione è che i ragazzi siano dentro i discorsi che si fanno», risponde Spalletti a chi gli chiede se la squadra sia dalla sua parte. «Nell'ultima riunione ho avuto la conferma di quella che è la serietà, l'onestà, il loro pensiero».

Qui Milan

Rilancia la sfida europea anche il tecnico rossonero Ruben Amorim. «Ogni partita è una storia diversa», puntualizza. «Non dobbiamo dimostrare niente, dobbiamo concentrarci sulla partita, cercando di vincere».

Ajax-Atalanta

Oggi alle 21 ad Amsterdam è di scena l’Atalanta in Conference con l’Ajax. «Il problema è la continuità all'interno della partita e tra una partita e l'altra, anche se ultimamente abbiamo 30-40 minuti buonissimi. Ma li alterniamo a momenti con grandi limiti», dice l'allenatore Maurizio Sarri. Privo di Hien, Kessie, Kolasinac, Kossounou, Pompei, Raspadori, Scalvini e Sulemana, il tecnico nerazzurro ha in lista i giovani Sonzogni e Isoa alla prima convocazione,

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