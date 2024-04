Europa femminista  ed equità di genere 

Domani alle 18 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2, è in programma l’evento “Equità di genere. Per un’Europa femminista” nel corso del quale saranno presentate e discusse le idee e le proposte del Forum Disuguaglianze e Diversità in occasione dell’uscita del volume “Quale Europa. Capire, discutere, scegliere”, curato da Elena Granaglia e Gloria Riva per l'editore Donzelli.

I relatori

Tra i relatori ci saranno Carola Carazzone (avvocata specializzata in diritti umani e segretaria generale di Assifero, l’associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici), Ester Cois (sociologa, docente universitaria e delegata del Rettore dell'Ateneo di Cagliari per l'uguaglianza di genere), Matteo Lecis Cocco-Ortu (ingegnere e co-fondatore di Sardarch soc. coop), Rosanna Mura (presidente del comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari), e Elsa Pascalis (Giulia Giornaliste Sardegna).

Gli obiettivi

L'obiettivo dell'evento è quello di informare e coinvolgere il pubblico riguardo alle questioni di equità di genere e della costruzione di un'Europa più inclusiva e femminista. Attraverso la presentazione delle idee e delle proposte contenute nel volume, si mira a stimolare il dibattito e la riflessione sulle sfide e le opportunità che l'Europa attuale offre in termini di parità di genere e diritti umani.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

RIPRODUZIONE RISERVATA