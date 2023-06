Europa e Stati Uniti col fiato sospeso «Si rischia il caos, non interferiamo»  

Il governo italiano segue da vicino lo scontro in atto fra la Wagner e l’esercito di Vladimir Putin, una situazione che desta forte preoccupante, anche per i suoi ampi margini di imprevedibilità. «Un caos all’interno della Federazione russa che stona un po’ con certa propaganda vista negli ultimi mesi», ha osservato Giorgia Meloni, che è stata subito messa al corrente della gravità della situazione, all’Europa Forum Wachau ne ha discusso con il cancelliere austriaco e il presidente bulgaro, e nel viaggio di ritorno dopo il blitz in Austria si è collegata per una riunione con i ministri competenti e i vertici dei Servizi.

Lo scenario

Il contatto con gli alleati Nato è costante in queste ore, c’è stato anche un vertice fra ministri degli Esteri del G7. E domani a Lussemburgo è prevista una riunione Ue allo stesso livello. C’è un continuo scambio di informazioni con gli altri Paesi a ogni grado, politico, militare e di apparati di intelligence. Difficile ancora definire un quadro chiaro, anche perché ogni analisi deve fare i conti «con una marea di disinformazione», si osserva in ambienti di governo dopo il vertice in cui Meloni si è confrontata con i ministri di Esteri e Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e i responsabili dei servizi segreti. Vista da Roma, «l’aggressione all’Ucraina provoca instabilità anche all’interno della Federazione Russa», è la prima analisi di Meloni: questo «caos stona con certa propaganda sulla forza e la compattezza del regime».

A Bruxelles

Ursula von der Leyen è rimasta tutta la giornata di ieri in silenzio. A parlare, poche ore dopo il deflagrare della crisi russa, è stato il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer. Scandendo un concetto che è anche una strategia di breve termine: «Quanto sta accadendo è una questione interna alla Russia, monitoriamo la situazione». L’Unione europea, insomma, non ha alcuna intenzione di interferire e guarda con un mix di cautela e preoccupazione allo scontro armato tra il Cremlino e Yevgeny Prigozhin. Uno scontro che al momento appare congelato, ma che per i vertici europei ha conseguenze non prevedibili. Non tutti, invero, hanno colto al balzo il mantra della

prudenza in Europa. Una certa euforia mista a preoccupazione si è fatta strada tra i vertici politici di alcuni Paesi dell’Est. In un tweet, il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky, ha scritto sarcastico: «Vedo che le mie vacanze estive in Crimea si avvicinano».

Le mosse

Nel frattempo Joe Biden rinsalda il fronte occidentale chiamando Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Rishi Sunak per discutere degli ultimi sviluppi in Russia e ribadire «il sostegno incrollabile» all’Ucraina in un momento di caos. Biden ha fatto presente agli alleati che la situazione in Russia è «reale e grave» ed è importante rimanere in stretto contatto reitarando inoltre l’appoggio alle forze di Kiev per tutto il tempo necessario. Il timore dell'amministrazione Usa e dei suoi alleati, anche se nessun leader può esplicitarlo, è il dopo-Putin, soprattutto nel caso in cui arrivasse a prendere il potere qualcuno di ancora più pericoloso di colui che il presidente degli Stati Uniti ha definito «un dittatore assassinio».

A Pechino

Alla Zhongnanhai, la roccaforte blindata della leadership comunista cinese, l’allerta è salita ai massimi livelli. Pechino è rimasta silente per tutto il giorno sulla sfida tra Prigozhin e Putin, amico «senza limiti» di Xi Jinping: di commenti ufficiali non ce ne sono stati e non solo per la complicità della lunga festività del Dragon Boat. I leader cinesi - il cui incubo è l’instabilità interna – hanno finora osservato attentamente la Russia e le mosse contro l’Ucraina pensando all’isola ribelle di Taiwan, così come avevano fatto tesoro del crollo dell’Urss per evitare un collasso del sistema interno. Mentre i media statali hanno proseguito la narrativa filo-Mosca.

