Eurojust crea un’unità di cooperazione per processare Putin 

Bruxelles. Processare Mosca per il crimine di aggressione contro l’Ucraina e portare alla sbarra degli imputati il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli Esteri Serghei Lavrov: questa la missione di Kiev che da ieri grazie a Eurojust, l’unità di cooperazione giudiziaria dell’Ue, diventa meno impossibile. L’unità Ue infatti ha presentato all’Aja il Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione contro l'Ucraina (Icpa), un punto di coordinamento per i vari procuratori nazionali, dentro e fuori l’Ue, che hanno già avviato indagini per aggressione contro Mosca. A festeggiare la nascita del Centro anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che l’ha definito «il primo passo verso un tribunale per il reato di aggressione».

Allo stato attuale ci sono già 5 indagini per aggressione in corso contro Mosca aperte dagli uffici dei procuratori generali di Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia e Ucraina. La strada per un vero e proprio processo però è ancora in salita poiché non c’è ancora un accordo su quale tribunale possa essere competente. Per il Commissario Ue alla Giustizia, Didier Reynders, l’ideale sarebbe «approvare un emendamento allo statuto della Corte Penale internazionale per fare in modo che abbia giurisdizione anche sui reati di aggressione tra Stati», ma l’iter per tale modifica non sembra possibile in tempi brevi (la Russia non ha firmato lo Statuto di Roma e dunque la Corte non ha giurisdizione). L’alternativa potrebbe essere la creazione di un tribunale internazionale ad hoc (ma anche su questo per ora manca un accordo definitivo) oppure affidare tutto ad una procura a scelta tra quelle già in campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA