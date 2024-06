EuroItalia, un avvio da urlo 

Roma. Non è sola marcia trionfale, è tutta l’atletica italiana che comincia in modo favoloso gli europei di Roma. Arrivano quattro medaglie dalla prima giornata, nelle gare che aprono e chiudono la sessione serale: prima Antonella Palmisano stravince l'oro nella 20 km di marcia e alle sue spalle Valentina Trapletti completa il trionfo con l’argento a quasi 38 anni; poi la 4x400 mista abbassa di quasi 3” il record italiano e strappa l’argento addirittura all’Olanda di Femke Bol; infine, Nadia Battocletti illumina d’oro l’Olimpico con un 5000 da sogno, dominato con il record italiano e dei campionati (14’35”29).

Le medaglie

Palmisano si conferma la donna da battere nella 20 km. La marciatrice azzurra, dopo i due bronzi mondiali, un bronzo europeo e soprattutto l'oro olimpico di Tokyo, aggiunge alla propria bacheca anche il primo successo nella rassegna continentale conquistato con il tempo di 1’28”09. «É il primo oro europeo e in casa ha un sapore un diverso, ora arrivo a Parigi con più fiducia», le parole dell'azzurra, incoronata dal marito Lorenzo Dessi dopo l’arrivo. Assieme a lei, a completare la festa azzurra, anche Valentina Trapletti, seconda al traguardo davanti all'ucraina Olyanovska (bronzo in volata su Garcia-Caro che già festeggiava), con tanto di bandiera legata al collo a regalarsi una medaglia di prestigio. Un altro segno evidente di come l'atletica azzurra viva un momento di magia, novella Re Mida delle discipline italiane capace di trasformare in oro - e anche in argento - ogni evento. Oggi tocca agli uomini alle 18.

Emozionante l’argento della 4x400 mista, che dovrebbe aver centrato anche la qualificazione olimpica sfuggita alle Bahamas grazie al crono di 3’10”69, nuovo primato italiano. Vince l’Irlanda, davanti al quartetto composto da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione che resiste al ritorno di Femke Bol.

Squadra promossa

La squadra italiana si è ben comportata in ogni specialità. Nel lungo, Mattia Furlani approda alla finale di oggi (20.06) al primo salto nel lungo con i suoi 8,17. Valgono la finale anche i 14,10 di Dariya Derkach nel triplo e i 21,10 metri di Leonardo Fabbri, capace di accedere alla finale del peso (oggi alle ) in scioltezza assieme a Zane Weir (19,71). Tre, invece, gli italiani che conquistano le semifinali negli 800 metri: Catalin Tucuceanu, Francesco Pernici e Simone Barontini, a eguagliare il risultato ottenuto da Besana, Carmassi e Carraro nei 100 metri ostacoli donne. Brava Ludovica Cavalli nei 1500 (domani la finale). Prima giornata di grande impatto per l’eptatleta Sveva Gerevini (tre primati personali e quinto posto provvisorio).

Risultati che permettono all'atletica italiana di sognare in grande sin da oggi perché sarà anche il giorno dei 100 metri. Ieri hanno superato il primo turno, entrando in semifinale, Melluzzo e Rigali, oggi cercheranno la finale (che alle 22.53 chiude il programma) anche Marcell Jacobs e Chituru Ali. Possibilità di medaglia anche nei 110hs con Simonelli (finale alle 22.18).

