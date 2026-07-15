Eurodesk, boom di giovani all’estero 

C’è un filo invisibile ma robustissimo che collega piazza San Lorenzo con le grandi capitali europee, da Bruxelles a Berlino, passando per Madrid e Dublino. Si tratta dell'Ufficio Europa - Eurodesk di Monserrato, servizio pubblico che dal 2020, sotto la gestione dell’Associazione sarda contro l’emarginazione, rappresenta una bussola preziosa per gli under 30 del territorio che intendono orientarsi tra mobilità internazionale, formazione e lavoro.

Boom di giovani

In questi cinque anni sono centinaia i ragazzi e le ragazze che hanno potuto fare esperienze di formazione e lavoro all’estero grazie ai consigli degli esperti a loro disposizione nello sportello fisico del palazzo municipale, che offre supporto gratuito per programmi come Erasmus+ e il Corpo Europeo di Solidarietà, oltre a consulenze mirate e al servizio di redazione del curriculum “Curriculando”. Un boom per certi versi inaspettato.

«Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo con lo sportello Eurodesk che ci ha permesso di aiutare tanti giovani monserratini e non – dice il sindaco Tomaso Locci –. In questi anni così difficili per l'occupazione, specialmente quella giovanile, l'ufficio è diventato un punto di riferimento per la nostra comunità».

L’assessora

Tra gli artifici di questo successo c’è l’assessora Claudia Lerz, tra le principali promostrici dello Sprtello: «Le azioni messe in campo dall’ufficio Europa sono molteplici, con l'obiettivo di raggiungere i giovani soprattutto tra i 18 e i 30 anni. Ci rivolgiamo agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, universitari, o chi desidera fare esperienze formative, di volontariato o lavorative all'estero al di là del percorso di studi svolto». L’obiettivo primario è sensibilizzare i ragazzi sulle opportunità di mobilità offerte dall’Unione Europea nei settori dello studio, del volontariato e dell'occupazione. «È fondamentale sviluppare le competenze personali e professionali dei partecipanti – sottolinea l’esponente della Giunta - avvicinandoli alla cittadinanza attiva e sensibilizzandoli su quanto sia importante il loro contributo nei processi democratici».

Nuove iniziative

Per intercettare i giovani, l'Eurodesk ha pianificato una presenza diretta sul campo: «Lo sportello sarà presente con un banchetto informativo il 16 e 17 luglio alla Festa della birra, un modo informale per raggiungere i ragazzi che ancora non conoscono questa preziosa realtà». L'ufficio, tra l’altro, non si rivolge solo ai residenti a Monserrato, ma è aperto anche ai ragazzi dei Comuni limitrofi. Un lavoro di rete con diverse iniziative che coinvolge attivamente le scuole tramite i progetti FSL (ex Alternanza Scuola-Lavoro). «Il nostro intento – conclude Lerz – è essere parte attiva del processo di costruzione di una coscienza europea».

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