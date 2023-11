Eurocup, le Women al secondo posto 

DINAMO SASSARI 88

CHOMUTOV 65

Banco di Sardegna Sassari: Raca 17, Carangelo 13, Carta, Toffolo 11, Crudo 4, Kaczmarczyk 8, Hollingshead 7 Joens 23, Spiga, Bebbu, Togliani 5. All. Restivo.

Chomutov: Hibalova 4, Kucerova 11, Bartonova 3, Fucikova 14, Stankova, Jorova, Brejchova 3, Wynn-Pollard 24, Kadlecova, Rylichova 6 All. Stanek.

Arbitri: Perlic (Cro), Jeanmonod (Svi) e Papaoionnou (Gre).

Parziali: 32-11; 56-33; 70-52.

Note: uscita per 5 falli Crudo. Tiri liberi Sassari 20/23; Chomutov 12/18. Percentuali di tiro Sassari 31/67 (6/20 da tre, ro 12 rd 33); Chomutov 24/66 (5/21 da tre, ro 12 rd 24).

La vittoria più facile della stagione vale l'accesso al Last 32 e un'ipoteca sul secondo posto del girone di Eurocup femminile. Al PalaSerradimigni la Dinamo Womens si impone sul Chomutov ed è un successo che dà continuità al colpaccio di Milano e conferma la crescita della squadra di Restivo. Quattro giocatrici in doppia cifra con Raca e Joens che sfiorano la doppia doppia conquistando 9 rimbalzi a testa.

La chiave per rendere la sfida più semplice che all'andata è stata la difesa: attenta negli uno contro uno e sugli aiuti, 23-7 dopo 7' con Joens cecchina, 19 punti con 4/8 da tre e anche 7 rimbalzi. E se non fosse stato per l'1/8 al tiro di una Hollingshead sfasata, il vantaggio sarebbe stato maggiore del +26 raggiunto al 15'. Il resto della gara serve più come allenamento, anche se appena la difesa di casa cala, come nel terzo quarto, la formazione ceca ne approfitta per rosicchiare qualcosa, arrivando sino al 66-52 del 29'. Nell'ultimo quarto un paio di canestri di Hollingshead ristabiliscono la distanza di sicurezza. Nel finale debutto per le tre giovani Carta, Spiga e Bebbu.

