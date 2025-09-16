VaiOnline
17 settembre 2025 alle 00:20

Eurocup, la Dinamo vola in Grecia 

Prima gara della stagione per la Dinamo Women che domani sarà impegnata a Salonicco (ore 19.15 italiane) contro il Panathlitikos Sykeon in Eurocup. Ritorno al PalaSerradimigni mercoledì 24 alle 20.30.

«Conosciamo la grande qualità delle greche per i nomi, ma non hanno filmato il loro precampionato», avverte il coach Paolo Citrini che resta concentrato sulla formazione di una squadra che ha rivoluzionato nove decimi del roster mantenendo solo il play Debora Carangelo. La capitana biancoblù è fiduciosa: «Le giovani ascoltano e vogliono imparare, mi piace che tutte ci confrontiamo anche fuori dal campo per costruire una chimica di squadra».

Sassari capirà qualcosa sul proprio valore solo in campo. Le amichevoli hanno proposto una netta sconfitta a Sa Duchessa contro la plurititolata Schio (51-85) e la vittoria nella finalina per il terzo posto contro le svedesi del Norrköping Dolphins per 70-54, che erano state battute nettamente dal Geas. Vittoria larga nell'ultimo test, quello di Elmas contro il San Salvatore Selargius, di A2: 81-43. Coach Citrini spiega: «Non abbiamo una stella ma tante giocatrici che possono diventare protagoniste a turno. Richards e Poindexter hanno caratteristiche complementari, Treffers e Boros portano esperienza internazionale, mentre le giovani italiane come Sammartino, Spinelli e Trozzola hanno grande voglia di crescere».Mancherà la lunga Egwoh, impegnata con la nazionale italiana in Giappone nel Mondiale di 3x3.

