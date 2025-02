EuroCup, la Dinamo con il Ferrol per la storia 

Sassari. Appuntamento con la storia: «Tolta Venezia, nessuna squadra è arrivata così in alto in Eurocup in questi quattro anni», ha sottolineato il coach Antonello Restivo nel presentare l'andata dei quarti di Eurocup femminile. La Dinamo Women gioca stasera al PalaSerradimigni (ore 20.30) contro il Baxi Ferrol, formazione che nel campionato spagnolo occupa l'ultima posizione utile per i playoff scudetto. Ritorno la settimana prossima in Galizia. Il capitano Debora Carangelo osserva: «Finora la prima partita in casa ci ha aiutato, non ci ha messo pressione. E quanto alle trasferte, il pubblico spagnolo ci piace», con riferimento al turno precedente, dove la squadra sassarese è andata ad espugnare il campo del San Sebastian.

Coach Restivo enuclea le caratteristiche peculiari del Ferrol: «È squadra molto profonda, con la lunga irlandese Melia che riempie molto l’area e giocano molto in post basso, le altre sono tutte ali. Giocano in campo aperto e molto senza palla, in difesa mettono pressione, noi dobbiamo essere pronti a girare la palla e punire i close out , controllare il ritmo».

Al match Sassari ci arriva senza l'ala Pastrello e sono basse le possibilità di un rientro della “lunga” Begic, mentre rientra la guardia americana Taylor.

