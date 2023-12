Eurocup, il Namur tra la Dinamo e gli ottavi di finale 

Sassari. La Dinamo Women prova a migliorarsi in Eurocup e centrare gli ottavi di finale. Nella doppia sfida con le belghe del Namur Capitale l'andata si gioca stasera al PalaSerradimigni con inizio alle 20.30. Il ritorno in Vallonia si disputerà giovedì prossimo. Chi passa il turno sfiderà a gennaio nel Last 16 la vincente tra il Kp Tany Brno (Repubblica Ceca) e il Lattes-Montpellier (Francia).

Pronte

Il coach Antonello Restivo vuole sfruttare l'entusiasmo del poker in campionato, con lo scintillante successo sulla Virtus Bologna che ha consentito alla squadra sassarese di issarsi sino al settimo posto: «Viviamo un bel momento, vogliamo fare tutto ciò che è nelle nostre corde per provare a vincere la partita e andare in Belgio a giocarci la qualificazione. Giochiamo contro una squadra che ha vinto il suo girone, tosta, solida, che è nelle prime 10 squadre del seeding di Eurocup, non sarà facile, ma sono convinto che le ragazze siano pronte per il match». Nell'Eurocup dell'anno scorso la Dinamo Women vinse l'andata contro Venezia 89-82, ma al ritorno perse di 22 punti e venne eliminata.

L'avversaria

Il Namur ha vinto il proprio girone a tre (la quarta era una squadra israeliana) battendo due volte il Benfica e ribaltando la differenza canestri col Caledonia, superato di 15 punti dopo aver perso 49-42. La migliore è l'alapivot americana Whitted, alta 190cm, che segna 14 punti col 57% nelle triple e cattura 10,5 rimbalzi. Compone una temibile coppia con la lunga lituana Zelnyte, che ha 10,5 punti e 5,5 rimbalzi di media. Il play è la portoghese Rodrigues che viaggia a 10 punti e 5 assist. Attenzione alla guardia tiratrice croata Perisa che contro le britanniche del Caledonia ha realizzato 21 punti. Altre giocatrici di buonissimo livello sono l'americana Daniel centro alto 191cm, che produce 8 punti e 6 rimbalzi in 15 minuti sul parquet e l'ala tedesca Hartmann che sfiora i 10 punti e 6 rimbalzi di media. L'attacco della Dinamo ha comunque prodotto in media 12 punti in più a partita, quindi sui ritmi e punteggi alti Sassari è favorita.

