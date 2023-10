Eurocup,  Dinamo Women stasera contro l’Estudiantes 

Finalmente in casa, al PalaSerradimigni. Stasera alle 20.30 contro l'Estudiantes Madrid per il primo turno dell'Eurocup femminile, domenica alle 18 contro Roma per la terza giornata della A1 femminile. La Dinamo cerca la prima vittoria in una stagione giocata finora in trasferta che l'ha vista sfiorare l'impresa contro Schio nella semifinale della Supercoppa e perdere invece con scarti netti contro Campobasso e Geas Sesto San Giovanni. Il coach Antonello Restivo sottolinea quanto può essere importante l'apporto del pubblico per un gruppo che ha cambiato tutte e quattro le straniere e due italane su quattro: «Giocare al PalaSerradimigni ci dà quell’energia in più grazie al nostro pubblico che in questo momento di costruzione dell’identità della squadra ci serve tantissimo».

In Eurocup la squadra sassarese è stata inserita in un girone con le ungheresi del Szekszard e le ceke del Levhartice Chomutov. Superano il turno le prime due di ogni girone e le migliori otto terze su dodici. Iniziare con una vittoria contro le spagnole significherebbe avvantaggiarsi per l'accesso alla seconda fase. «L'Estudiantes è una squadra solida, molto aggressiva e in difesa ci aspettiamo molti tentativi di rompere la circolazione della palla con esasperati anticipi e cambi difensivi. È una squadra che lavora molto in campo aperto e ama mandare il loro 3 in situazioni di rollata all’interno dell’area e che gioca bene in post basso». Madrid in campionato ha una sconfitta (62-67 contro il Global Jairis) e una vittoria a Lugo contro il Duran Maquinaria Ensino.

