Eurocup 3, la dinamolab alla fase finale  

Sassari. La Dinamo Lab andrà in Turchia per la finale di EurCup 3. Sfruttando il fattore PalaSerradimigni nel girone di qualificazione, la squadra sassarese ha ottenuto il pass per la fase finale della coppa europea di basket in carrozzina che si disputerà il prossimo mese, dal 27 al 30 aprile. Un risultato storico per la formazione allenata da Massimo Bisin. Non sarà la sola italiana, perché il Pdm Treviso ha vinto il raggruppamento di Lignano Sabbiadoro.

Nel concentramento sassarese percorso netto per la Dinamo Lab che ha stravinto contro Reggio Calabria 73-38 nel match d'apertura, poi ha vinto agevolmente 75-33 il derby in famiglia con la D Junior Team (che disputa la serie B) e infine dominato 86-24 contro i francesi del Lille. Nella finale contro Reggio Calabria è stata gara vera, a differenza della partita della prima giornata. È stato un Bardun strepitoso, aiutato da De Miranda a dare l'accelerata nell'ultimo quarto che ha consentito di decidere la contesa. Questo il tabellino della finale.

Dinamo Lab : Esteche 2, Spanu 4, Diene 6, De Miranda 14, Berdun 33, Poggenwish 7, Sjostrom, Lindblom 2, Quaranta. All. Bisin.

Champions

Solo sconfitte per il Gsd Porto Torres nel concentramento di Elxleben, in Germania, per i quarti di finale della Champions, la coppa più prestigiosa. La squadra portotorrese ha perso contro i padroni di casa del Rsb Thuringia Bulls 114-54 e contro le due formazioni spagnole del CD Ilunion 93-69 e del Bilbao 82-62.