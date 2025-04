Eurocapolavoro dell’Inter 

Bayern Monaco 1

Inter 2

Bayern Monaco (4-2-3-1) : Urbig; Laimer, Dier, Kim (29' st Boey), Stanisic; Kimmich, Go- retzka; Olise, Guerreiro (29' st Muller), Sané (29' st Gnabry); Kane. In panchina Peretz, Klanac, Palhinha, Vidović, Kusi-Asare, Jensen, Karl. All. Kompany.

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian (34' st Bisseck), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (29' st Frattesi), Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. (44' st Zalewski). In panchina Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Arnautovic, Dimarco, De Pieri, Berenbruch, Zanchetta, Re Cecconi. All. S. Inzaghi.

Arbitro : Scharer (Svizzera).

Reti : nel pt 38' L. Martinez; nel st 40' Muller, 43' Frattesi.

Note . Angoli: 5-1 per il Bayern Monaco. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Kim, Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Frattesi. Spettatori: 75.000.

Monaco di Baviera. Il primo round nei quarti di finale di Champions League è dell'Inter, che batte il Bayern Monaco in Germania grazie a un gol nel finale di Frattesi (dopo che Muller a 5' dalla fine aveva pareggiato il vantaggio nerazzurro di Lautaro) e prova a mettere il primo piede in semifinale. Lo fa con una prestazione di cuore e carattere, soffrendo quando doveva soffrire e pungendo quando doveva pungere, zittendo i 75mila del Bayern Monaco quando sembravano già pregustare la rimonta vincente. Ma tutto si deciderà tra una settimana a San Siro nella gara di ritorno.

La partita

I nerazzurri (senza Dimarco) provano a fare la gara, ma il primo tiro pericoloso è un mancino di Olise a fil di palo. L'Inter cerca di rispondere, ma il Bayern alza la pressione, mettendo in grande difficoltà la squadra di Inzaghi che passa in apnea sotto la spinta dei padroni di casa. Il protagonista diventa così Sommer, chiamato in causa da Guerreiro, Kane e Olise. E quando non ci arriva c'è il palo (ma è più errore di Kane) a tenere in piedi l'Inter. La pressione alta dei bavaresi mette i bastoni tra le ruote della manovra interista, ma appena la squadra di Kompany abbassa il pressing, quella di Inzaghi rialza la testa: Carlos Augusto colpisce l'esterno della rete a tu per tu con Urbig, poi un'altra opportunità è sprecata da Lautaro, messo in porta ancora da Barella. Si riscatta al 38’: imbucata di Bastoni, cross dalla sinistra di Carlos Augusto, tacco di Thuram e Lautaro con un esterno destro sotto la traversa sblocca il risultato.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione dei tedeschi (imbattuti in casa da 4 anni), ma è invece l'Inter che esce meglio dagli spogliatoi. Lautaro ha due volte la palla per il raddoppio, prima però viene rimontato da Goretzka poi calcia addosso a Urbig. Passata la paura, il Bayern torna ad attaccare sulla spinta dei 75mila dell'Allianz Arena. Kompany si gioca anche la carta Muller, con un boato della tifoseria di casa per la leggenda a cui il club non ha rinnovato il contratto. Ed è proprio Muller alla fine a trovare al 40’ il gol del pari con una deviazione a pochi passi dalla porta su cross di Laimer. Il Bayern così ci crede e serve ancora Sommer per dire no a un destro dal limite di Kane. Quando tutto sembra girare a favore dei bavaresi, l'Inter si ricorda di essere una grande squadra italiana: al 43’ Barella lancia Carlos Augusto, cross basso per l'accorrente Frattesi al quale basta sfiorarla. È il gol che vale un pezzo di semifinale: ora l'Inter ci può credere davvero.

