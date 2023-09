Euro 7, l’Italia ottiene una linea più morbida 

Bruxelles. Nessuna nuova stretta sulle spalle dell’automotive europeo. Nella lunga contesa sulla mobilità green il “fronte della responsabilità” guidato da Roma, Parigi e Praga strappa un punto a suo favore sul regolamento Euro 7 e mantiene in equilibrio l’asticella dei tagli alle emissioni nocive. Per le auto a benzina e diesel i valori resteranno quelli già in vigore con l’Euro 6. E le nuove norme entreranno a regime almeno due anni più tardi rispetto alla scadenza prevista del 2025. Un compromesso - ancora tutto da negoziare con il Parlamento europeo e la Commissione - che fa esultare l’Italia poiché, è la posizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde «a una visione finalmente concreta, realistica e pragmatica» su tutta la linea della transizione all’elettrico. Anche su quei bio-carburanti che da mesi Roma reclama per il futuro: la loro inclusione non è ancora stata avallata dai Ventisette, ma il principio di «neutralità tecnologica» è sancito.

Dopo aver promesso battaglia ai piani sulle emissioni nocive presentati dall’esecutivo di Ursula von der Leyen sul finire del 2022, gli otto ministri del “fronte della responsabilità” (accanto a Italia, Francia e Repubblica ceca, anche Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria) si sono ritrovati per ribadire che quei target sono «irrealizzabili». E, appoggiando la proposta di compromesso perfezionata dalla presidenza di turno dell’Ue della Spagna, hanno incassato il favore della maggioranza con la sola opposizione di Germania, Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Irlanda e Austria.

