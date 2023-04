Euro 2032, Truzzu: «Ora dobbiamo costruire lo stadio» 

In attesa della riapertura dei giochi (leggi alla voce fondi regionali), anche il sindaco Paolo Truzzu gioisce per la candidatura del futuro stadio “Gigi Riva” agli Europei di calcio del 2032. La Figc pochi giorni fa ha consegnato all’Uefa il cosiddetto Final Bid Dossie in cui è stata annunciata ufficialmente la candidatura dell’Italia a paese ospitante.

Dieci le città designate. Tra queste Cagliari, vincitrice del ballottaggio con Palermo. «Il nostro progetto è giudicato credibile e serio», ha scritto Truzzu sulla sua pagina Facebook. «Abbiamo lavorato con pazienza e lungimiranza: oggi ci sono tutte le condizioni per costruire lo stadio "Gigi Riva" a Sant'Elia e per iniziare la rigenerazione del quartiere. Gli Europei nell'Isola sono una grande opportunità sportiva, sociale ed economica. Non appena la Regione ci trasferirà le risorse, siamo pronti a partire». Proprio quei fondi che ancora non sono stati messi a disposizione da viale Trento soprattutto dopo la scelta (poi rientrata) di spostare la destinazione del nuovo impianto da Sant’Elia a Su Stangioni indicata dal presidente Solinas. Un progetto che aveva fatto infuriare il sindaco di Cagliari. «I soldi ci sono, serve coraggio», aveva tuonato Truzzu. «Cambiare la destinazione significa non fare il nuovo impianto». Rincuorato ora dalle scelte della Figc. (a. pi.)

