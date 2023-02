Euro 2032, sette giorni per decidere 

Aspettando la Regione, che dovrà definire l’accordo di programma dove sono inseriti i 50 milioni necessari per lo stadio, il Comune comincia la corsa per candidare Cagliari a Euro 2032: ieri mattina i tecnici di palazzo Bacaredda sono volati a Coverciano per iniziare la discussione con la Figc. Spetta agli emissari dell’amministrazione illustrare i dettagli del progetto dello stadio da 32 mila posti che la società rossoblù ha presentato al Comune la scorsa estate. «In questo momento siamo nella fase in cui possiamo promuovere la nostra candidatura e tra una settimana», questo è l’auspicio, «potremmo firmare la convenzione con la federazione grazie all’impegno della Regione», dice il sindaco Paolo Truzzu. «Il dossier riguarda non solo lo stadio ma tutta una serie di questioni che impegnano la città ed è per questo motivo che», in questa missione a Coverciano, «sono impegnati numerosi servizi dell’amministrazione», aggiunge.

La conferenza

Sull’accordo di programma che potrebbe cambiare il volto di Cagliari, il Comune aspetta la Regione: tocca infatti a Villa Devoto definire le mosse per la città. Di fronte alla scadenza della Figc per gli Europei, la partita dello stadio (ma dentro l’accordo c’è anche quella dell’ospedale) è quella più urgente. «Sul fronte stadio c’era l’esigenza di tracciare una linea», spiega il sindaco. Tradotto: bisognava mettere un punto fermo sull’area dove costruirlo e avere concretezza sui fondi. Su Sant’Elia non ci sono più dubbi. «Se lo vogliamo fare in tempi brevi non c’è alternativa Sant'Elia», ribadisce Truzzu, «è stato già fatto un lavoro di anni e sul quale il Consiglio comunale si è già espresso», aggiunge.

I tempi e l’iter

In attesa dell’esito della missione con la Figc, per capire quali sono i tempi necessari per poter cominciare a costruire il nuovo stadio occorre fare una premessa: il Comune deve aspettare l’accordo di programma con la Regione, ed è per questo motivo che continua la massima collaborazione tra amministrazione comunale e regionale. Una volta che quell’accordo verrà definito, i tempi diventeranno velocissimi: perché a quel punto sarà sufficiente tornare in Consiglio comunale per riaffermare con un voto dell’aula la “pubblica utilità” dell’opera, quindi si dovrà approvare il nuovo Pef (il piano economico finanziario da 157 milioni di euro) e successivamente l’amministrazione potrà bandire la gara internazionale.