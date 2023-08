Eurallumina, un nuovo passo in avanti  

C’è l’Autorizzazione integrata ambientale per l’Eurallumina di Portovesme. La Provincia del Sud Sardegna ha concluso l’iter per l’Aia, il tassello mancante per la deliberazione del Paur (provvedimento unico ambientale) da parte della Regione.

La notizia è stata comunicata ieri mattina dal commissario straordinario della Provincia Mario Mossa ai delegati della Rsa Eurallumina durante un incontro a Sanluri. «Con questo ultimo passaggio amministrativo si sancisce la piena compatibilità ambientale e sanitaria - si legge in una nota della Rsa Eurallumina, Enrico Pulisci (Filctem Cgil), Simone Zucca (Femca Cisl) e Davide Boi (Uiltec Uil) - ne conseguono le relative autorizzazioni e permnessi a costruire per il riavvio e l’ammodernamento degli impianti dell’Eurallumina che potenzialmente genererebbe a regime 1500 buste paga equivalenti nel nostro martoriato territorio». Ora serve l’atto della Giunta regionale che l’assessore all’Ambiente Marco Porcu, sentito dai delegati, si è impegnato a deliberare al più presto. L’Aia rilasciata dalla Provinciia autorizza la produzione di allumina per un milione e 150 mila tonnellate annue, con una produzione di energia elettrica e vapore pari a 185 megawatt. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA