Eurallumina, sì anche dalla Regione 

La Regione dà il via libera definitivo al Procedimento autorizzativo unico regionale per il progetto di rilancio dell’Eurallumina di Portovesme. Ventiquattr'ore dopo l’approvazione dell’Autorizzazione integrata ambientale da parte della Provincia del Sud Sardegna, la Giunta regionale ha deliberato ieri l’approvazione definitiva del Paur.

Il passo

«L’approvazione - ha scritto in un post sui social l’assessore all’Ambiente Marco Porcu, che ha proposto la delibera poi approvata - rappresenta un passo importante affinché l’Eurallumina possa programmare la ripresa dell’attività industriale, così da salvaguardare i posti di lavoro legati al progetto». Per il rilancio della raffineria della Rusal ferma dal 2009, la società ha un piano da 300 milioni di investimenti per l’ammodernamento dello stabilimento e la produzione di energia attraverso il gas che dovrebbe arrivare a Portovesme. Il Paur era un tassello fondamentale dell’iter verso il rilancio della fabbrica: la procedura è iniziata nel 2021, poi si è svolta la conferenza dei servizi conclusa con parere positivo a maggio, l’Aia della Provincia è di mercoledì scorso e infine ieri la delibera che ufficializza il Paur. «Con questo ulteriore e tanto atteso tassello si sancisce definitivamente la piena compatibilità sanitaria ed ambientale del progetto di ammodernamento della raffineria di bauxite di Portovesme - si legge in una nota della Rsa Eurallumina, firmata dai delegati Enrico Pulisci (Filctem Cgil), Simone Zucca (Femca Cisl) e Davide Boi (Uiltec Uil) - nonostante il raggiungimento di questo risultato non bisogna esultare, anzi è necessario non perdere altro tempo e adoperarsi affinché i restanti obiettivi fondamentali possano essere raggiunti quanto prima. Fondamentale è la sottoscrizione del Memorandum ai Protocolli d’intesa indispensabile per la messa in sicurezza del salario dei lavoratori e la definizione certa dell’approdo del gas». Su quest’ultimo punto la Rsa Eurallumina auspica che Giunta e Governo raggiungano al più presto un accordo dopo l’impugnazione del Dpcm Energia da parte della Regione, ricorso arrivato fino al Consiglio di Stato.

Il percorso

Archiviata la questione Paur, il percorso verso il rilancio della fabbrica fa un passo avanti ma non è ancora concluso. «Questo risultato è fondamentale ma da solo non basta - dice Emanuele Madeddu, segretario Filctem Cgil Sud Sardegna - servono tempi rapidi per la firma del Memorandum tra Governo e azienda e inoltre, questione imprescindibile, è necessario fare chiarezza sull’approdo per il gas. Non si può perdere tempo, c’è un piano di investimenti che deve partire>. Michele Ennas, consigliere regionale della Lega, esprime soddisfazione: «È un altro passo importante - dice - la Regione appena messa in condizione dalla Provincia ha dato immediata risposta. Ora avanti per chiudere le altre partite necessarie per il riavvio della fabbrica». Interviene anche Angelo Cremone di Sardegna Pulita. «Subito dopo la conclusione della conferenza dei servizi con esito positivo abbiamo presentato una diffida alla Regione e alla Provincia affinché non rilasciassero le autorizzazioni, con dettagliate motivazioni - afferma - abbiamo presentato anche un esposto, consegnato anche al Noe».

RIPRODUZIONE RISERVATA