Eurallumina, sì alla cassa integrazione alle imprese d’appalto 

Cassa integrazione in deroga prorogata per i lavoratori delle imprese d’appalto e dell’Eurallumina: gli ammortizzatori sociali sono stati riconosciuti per tutto il 2025. Dopo la grande paura delle scorse settimane, con Cgil, Cisl e Uil che hanno occupato la sala riunioni dell’assessorato al Lavoro per avere certezze sugli ammortizzatori sociali, la ministra Marina Calderone aveva fissato gli incontri al ministero del Lavoro per la scorsa settimana. Gli ammortizzatori sono stati rinnovati per tutto il 2025 per le aziende metalmeccaniche Isc, la Segesa e la CqNol (aziende che operano all’interno della Portovesme srl), Reno (centrale Enel), complessivamente più di 300 operai, ed Eurallumina, 191 dipendenti. Firmati gli accordi per il rinnovo degli ammortizzatori sociali al ministero del Lavoro, resta la questione dei tempi di pagamento della cassa integrazione. Le organizzazioni sindacali sollecitano la verifica delle effettive risorse disponibili in Regione per anticipare il pagamento con le somme residue del 2024, in modo che i lavoratori coinvolti non debbano aspettare il decreto ministeriale di ripartizione delle risorse nazionali della nuova annualità prima di ricevere la cassa integrazione. Un’attesa che potrebbe durare anche alcuni mesi, con tutte le conseguenze immaginabili per le famiglie coinvolte. (a. pa.)

