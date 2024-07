Eurallumina, l’incognita gas frena il rilancio 

Sulla strada del rilancio dell’Eurallumina di Portovesme l’incognita più grande resta l’arrivo del gas, indispensabile per alimentare gli impianti da rimettere a nuovo con gli investimenti. Un’attesa lunga su un tema fondamentale di cui si è parlato anche nell’ultima riunione al ministero delle Imprese e del made in Italy. In quella occasione dal ministero hanno comunicato alle organizzazioni sindacali che la questione metanizzazione è passata in mano alla Regione: la proposta dovrà essere elaborata in Sardegna, dopo un confronto con gli attori locali, e poi inviata a Roma per il nuovo Dpcm che sarà formulato dal Governo. Una questione delicata che potrebbe essere definita dopo l’estate. «La questione dell’arrivo del gas - dice Simone Zucca, delegato della Femca Cisl nella Rsa Eurallumina - è al momento l’ostacolo più grande al rilancio della fabbrica e alla partenza del piano di investimenti. Anche durante la riunione al ministero l’Eurallumina ha dichiarato che gli investimenti sarebbero pronti a partire, risolvendo la questione gas e il capitolo-sanzioni. Ci auguriamo che la proposta sul metano arrivi per settembre, o dovremo scendere in piazza: servono tempi rapidi». L’altra questione rimasta in sospeso è quella delle sanzioni decise contro le società russe, dopo l’inizio dell’aggressione russa in Ucraina. Sanzioni che hanno portato al sequestro delle quote azionarie, una decisione contro cui l’Eurallumina a suo tempo ha presentato ricorso al Tar. La pronuncia è attesa per settembre.

