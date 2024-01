Eurallumina: «Incontro deludente» 

Non c’è ancora la firma sull’Addendum al Memorandum per l’Eurallumina di Portovesme. Durante l’incontro che si è svolto ieri tra il Mimit, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero del Lavoro, con gli assessori regionali all’Industria Anita Pili, al Lavoro Ada Lai e all’Ambiente Marco Porcu, le organizzazioni sindacali e l’Eurallumina ancora non è arrivata la tanto attesa firma. Il Ministero ha comunicato che è stata raggiunta l’intesa tra il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica e la Regione sulla bozza del nuovo Dpcm Energia per la Sardegna, tutti gli ostacoli rimanenti sarebbero stati superati.

«Dalla discussione è emerso che il Mimit non è in grado di sottoscrivere l’Addendum al Protocollo perché da considerarsi subalterno all’adozione del nuovo Dpcm Energia», si legge nella nota dei segretari territoriali Emanuele Madeddu (Filctem Cgil), Vincenzi Lai (Femca Cisl) e Pierluigi Loi, (Uiltec) e dalla Rsa Eurallumina, Enrico Pulisci, Simone Zucca e Davide Boi. Delusi i sindacati che temono nuovi slittamenti per la firma dell’Addendum.

Altra questione che preoccupa i rappresentanti dei lavoratori sono i tempi nell’erogazione degli ammortizzatori sociali: in un primo momento si è ipotizzata la continuità nel pagamento grazie alle risorse avanzate alla Regione dall’annualità 2023 ma a quanto pare è necessario attendere il decreto di ripartizione. «Per i motivi appena esposti riteniamo di dover manifestare la nostra delusione e il disappunto per il risultato dell’incontro», dicono le organizzazioni sindacali.

