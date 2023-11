Eurallumina, impegno per gli ammortizzatori 

Entro la prossima settimana dovrebbe essere calendarizzato l’incontro per la firma dell’Addendum al Memorandum e per la cassa integrazione 2024 per i lavoratori Eurallumina: è l’impegno risultato dall’incontro che si è svolto ieri mattina tra i sindacati, l’assessore al Lavoro Ada Lai e il consulente tecnico della presidenza per le Attività produttive Carlo Lolliri.

Il sit-in

La giornata si è aperta con il sit in dei lavoratori davanti a Villa Devoto per chiedere che entro dicembre sia firmato l’Addendum al Protocollo d’Intesa, da cui dipende il rilancio della fabbrica ferma dal 2009. I sindacati e la Rsa sono stati ricevuti dall’assessore Lai, l’incontro si è concluso con un verbale di incontro in cui l’assessore si impegna a far sì che la convocazione a Roma, per la firma del Memorandum, sia definita la prossima settimana. «La nostra priorità - ha detto l’assessore al Lavoro Ada Lai - è la messa in sicurezza dei lavoratori. Viste le continue interlocuzioni con il Ministero del Lavoro, l’auspicio è che si possa procedere al più presto al rinnovo degli ammortizzatori sociali». I sindacati vigileranno sugli impegni presi ieri mattina. «Siamo nel campo degli impegni, vigliamo perché a breve si trasformino in atti concreti - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil - aspettiamo la prossima settimana, altrimenti pronti per altre iniziative». Dalla fabbrica si chiedono tempi certi. «Il rinnovo della cig è importante, ma l’obiettivo fondamentale è l’addendum o siamo pronti a tornare in piazza», dice Simone Zuddas della Rsa Femca Cisl. «Prendiamo atto degli impegni presi - dice Enrico Pulisci, Rsa Filctem Cgil - aspettiamo che si realizzino, la firma dell’Addendum non può aspettare».

Sindaci e Mimit

Ieri mattina, sulle emergenze del polo industriale, i sindaci dul Sulcis Iglesiente hanno incontrato in video conferenza la sottosegretaria del Mimit Fausta Bergamotto. Si è discusso di Sider Alloys, Portovesme srl ed Eurallumina ma anche di infrastrutture e viabilità. «È stato un primo approccio - dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - il territorio vuole far sentire la sua voce, è una situazione che interessa tutti». Ci sarà un’altra riunione dopo le feste. «Positivo che ci abbiano convocato in breve tempo - dice Romeo Ghilleri, sindaco di Nuxis - aspettiamo di entrare nel merito delle problematiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA