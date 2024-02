Eurallumina, il rilancio può partire 

Firmato l’Addendum al Protocollo del 2009 per l’Eurallumina di Portovesme.

Sancito il nuovo progetto industriale, a cui seguirà un’istanza di rimodulazione del contratto di programma, e messi in sicurezza i lavoratori per tutta la durata degli investimenti, il percorso del rilancio della raffineria di Portovesme può procedere con più tranquillità. Ma restano in sospeso due condizioni: l’arrivo del metano, indispensabile per alimentare la nuova centrale, e l’eliminazione delle sanzioni che ancora pendono sull’Eurallumina, in quanto di proprietà della russa Rusal.

L’accordo

Ieri sera i ministeri per le Imprese e il Made in Italy, del Lavoro e dell’Ambiente, la Regione con le assessore al Lavoro Ada Lai e all’Industria Anita Pili, l’Eurallumina con il presidente Vincenzo Rosino, l’agenzia del Demanio, Confindustria e le organizzazioni sindacali si sono riuniti in videoconferenza e hanno sottoscritto il contenuto dell’ Addendum al Protocollo. L’ obiettivo primario è il riavvio della fabbrica con la riduzione dei costi produttivi ed energetici: gli impianti saranno modificati per utilizzare la bauxite estratta dalla Rusal in Guinea mentre l’energia necessaria al processo sarà prodotta attraverso il gas. Un progetto complessivo da 300 milioni. La riunione è stata condotta dalla sottosegretaria del Mimit Fausta Bergamotto ed è intervenuto anche il Ministro Urso. «Un risultato che ci permetterà di arrivare ad una soluzione positiva», ha detto.

Le reazioni

Il presidente Christian Solinas, esprime soddisfazione: «Un primo passo per la ripresa produttiva, una prospettiva di sviluppo - ha detto Solinas - per un’azienda che dispone di maestranze altamente qualificate. La Regione ha mantenuto l’impegno di sostenere l’occupazione e la vocazione industriale del territorio». Per i sindacati c’è ancora strada da fare. «È una tappa importante ma non risolutiva - si legge in una nota di Emanuele Madeddu (Filctem Cgil), Enzo Lai (Femca Cisl) e Pierluigi Loi (Uiltec Uil) e dalla Rsa aziendale con Enrico Pulisci, Simone Zucca e Davide Boi - bisogna far presto ad adottare il Dpcm Energia per la metanizzazione dell’Isola e revocare le sanzioni senza le quali non sarà possibile avviare gli investimenti per la ripartenza delle produzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA