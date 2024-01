Eurallumina e Sider Alloys, per le due fabbriche sulcitane si avvicina l’ora della verità 

Per Eurallumina e Sider Alloys si avvicina l’ora della verità, con due appuntamenti al ministero delle Imprese e del Made in Italy già in calendario. Il 18 sarà la volta della Sider Alloys, l’ex Alcoa, che ha appena ottenuto dal Governo il via libera alle garanzie Sace sugli investimenti per il rilancio dell’alluminio. Il 31 toccherà ad Eurallumina che ancora attende la firma dell’Addendum al Memorandum indispensabile per mettere al sicuro investimenti e lavoratori.

Eurallumina

Nell’ultimo incontro al Ministero tra i vertici di Eurallumina, la Regione (presenti il presidente Solinas e gli assessori competenti) e organizzazioni sindacali, a dicembre, sono emersi nuovi ostacoli tecnici che hanno impedito la firma dell’Addendum. Nello stesso incontro però il Mite ha calendarizzato una nuova riunione per il 31 gennaio. «Ci aspettiamo che a distanza di un mese e mezzo tutte le questioni siano state affrontate e risolte – dice Simone Zuddas, delegato della Femca Cisl nella Rsa – e che, senza indugi, si firmi l’addendum necessario per il contratto di sviluppo e per la messa in sicurezza dei lavoratori».

Da quest’anno gli operai dell’Eurallumina sono collegati alla cassa integrazione delle aree di crisi complessa. «È necessario un incontro, al più presto, per firmare l’accordo sulla cig e avviare la procedura», avverte Enrico Pulisci, delegato della Rsa della Filctem Cgil: «Non devono esserci ritardi nell’erogazione della cassa. Inoltre non dimentichiamo che resta ancora da sbrogliare il nodo dell’approvvigionamento del gas: dalla Regione ci avevano garantito che entro il 2023 sarebbe arrivata la bozza di decreto dal Ministero dell’Ambiente, ma ancora non si sa nulla di questa partita, fondamentale per il futuro dello stabilimento».

Gli operai, dopo l’approvazione del Paur, si sentono vicini alla meta del rilancio e chiedono che il prossimo incontro ministeriale sia quello definitivo. «Ci aspettiamo che il 31 arrivi la firma all’Addendum», spiega Davide Boi, delegato della Uiltec nella Rsa: «In seguito ai confronti e alle interlocuzioni, è tempo di firmare questo documento così importante per la prospettiva della fabbrica e dei lavoratori».

Sider Alloys

Nell’agenda ministeriale, per gennaio, alla voce Sulcis c’è anche un altro appuntamento: per il 18 è convocato l’incontro per discutere della Sider Alloys, la ex Alcoa in attesa del revamping per riprendere la produzione di alluminio a Portovesme. Poco prima di Natale, dopo lunghi mesi di attesa, da Roma è arrivato il via libera alle garanzie Sace sugli investimenti del rilancio. Una notizia accolta positivamente dall’azienda e dalle organizzazioni sindacali.

Resta però da chiarire la tempistica perché le garanzie sono legate a procedure bancarie articolate e la Sider Alloys ha fretta di recuperare il tempo perso.

I sindacati hanno sollecitato un incontro al Ministero per approfondire la prospettiva della Sider Alloys e degli operai: i tempi in cui si concretizzeranno le garanzie bancarie, il destino dei circa 30 operai che hanno perso il lavoro negli ultimi due mesi e la tempistica della mobilità delle aree di crisi complessa. Tutte questioni che saranno affrontate nel prossimo tavolo ministeriale.

