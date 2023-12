Eurallumina, convocato incontro al Mimit 

Si parlerà di Eurallumina, il 14 dicembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La convocazione partita dal Mimit è stata inviata a Eurallumina, Regione e organizzazioni sindacali: l’incontro è convocato in presenza in via Molise ma sarà possibile partecipare anche in videoconferenza. C’è grande attesa per l’incontro ministeriale che potrebbe essere l’occasione per firmare l’Addendum al Memorandum, indispensabile per portare avanti il rilancio della fabbrica, ferma dal 2009, e mettere in sicurezza i lavoratori. Una richiesta che i lavoratori hanno ribadito anche nel corso dell’ultimo sit-in a Villa Devoto e poi durante l’incontro con l’assessore al Lavoro, Ada Lai, che si era impegnata ad ottenere in breve tempo l’incontro al Ministero. La convocazione tanto attesa è arrivata per il 14 mentre sul fronte degli ammortizzatori sociali l’incontro per il probabile accordo sul rinnovo della cassa integrazione dovrebbe svolgersi martedì prossimo, in assessorato al Lavoro. Per il caso Eurallumina quindi si avvicina una settimana decisiva in prospettiva futura, anche se restano alcuni nodi da sciogliere, come l’approvvigionamento del gas e le sanzioni che hanno congelato le azioni della Rusal in Italia.

