Eurallumina, conti ancora congelati 

C’è ancora da aspettare per lo scongelamento dei conti dell’Eurallumina. Nonostante la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio lo scorso novembre abbia accolto il ricorso dell’Eurallumina, la società non ha ancora recuperato la piena operatività dei conti, interessati dalle sanzioni del Comitato per la sicurezza finanziaria dopo l’inizio della guerra Russia-Ucraina. Durante l’incontro di ieri con il Mimit, il Mase, la Regione, l’Agenzia delle Dogane, l’Eurallumina e le organizzazioni sindacali, la società ha sollecitato il pieno recupero della disponibilità finanziaria: «In uno stato di diritto – scrivono in una nota congiunta le segreterie dei chimici e la rsa – le sentenze vanno sempre rispettate e rese esecutive soprattutto quando a rischiare di farne le spese sono i lavoratori». Nel corso dell’incontro, convocato si è discusso anche del futuro Dpcm Energia: l’arrivo del gas in fabbrica a Portovesme è essenziale per il rilancio della produzione. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto tempi brevi nella decisione definitiva sul nuovo Dpcm. L’incontro ministeriale per fare il punto sulla vertenza Eurallumina è stato aggiornato al 20 gennaio.

Inoltre, ieri, sono iniziate le interlocuzioni tra sindacati e azienda per il rinnovo della cassa integrazione in scadenza il 31 dicembre. Nei prossimi giorni sarà firmato un pre-accordo in Regione, successivamente l’accordo definitivo sarà discusso al Ministero del Lavoro.

