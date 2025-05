Eurallumina, confermate le sanzioni contro la controllante Rusal 

Restano in piedi le sanzioni per Eurallumina, di proprietà della russa Rusal, decise dal Comitato sicurezza finanziaria dopo l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Dopo l’udienza del 10 aprile, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del ministero dell’Economia e finanza-Comitato di sicurezza finanziaria contro la sentenza di primo grado del Tar del Lazio che qualche mese fa ha accolto le ragioni di Eurallumina scongelando gli asset economici della società, bloccati nel 2023 dopo l’invasione dell’Ucraina.

La decisione del Tar era stata accolta positivamente da lavoratori ed organizzazioni sindacali, in quanto le sanzioni rappresentavano uno degli ostacoli principali al rilancio della fabbrica, ferma da sedici anni e oggetto di un piano di investimenti da parte della Rusal. Il venir meno delle sanzioni era stato considerato un passo avanti positivo. Ma contro la sentenza del Tar il Comitato di sicurezza finanziaria ha presentato ricorso al Consiglio di Stato sostenendo che l’Eurallumina non avesse fatto sufficiente chiarezza sulla proprietà e il controllo della società. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso: le sanzioni restano in piedi.

Per oggi è da tempo in programma un incontro al Mimit per fare il punto sulla vertenza. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA