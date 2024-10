Euorocup,  per la Dinamo stasera a Sassari arriva il Riga  

Dici Riga e pensi alla squadra dell'allora Unione Sovietica che ha dominato il basket europeo femminile dagli anni '60 all'inizio degli anni '80 (18 Coppe dei Campioni) grazie anche a Uliana Semenova, gigantessa di 215cm per 130 chili. Oggi Riga è in Lettonia e l'epoca d'oro è un piacevole ricordo, ma la squadra che stasera scende al PalaSerradimigni (ore 20.30) per l'Eurocup femminile è avversaria abbordabile per la Dinamo Women. Giusto per fare un raffronto, il centro Dreimane ha un'altezza “normale” di 197cm, quindi il pivot di Sassari Diallo (193cm) può giocarsela alla pari.

Occhio alla guardia statunitense Mya Loyd, che ha 20 punti nelle mani e dà grossa mano a rimbalzo. E' la straniera di riferimento in un gruppo con diverse juniores lettoni dal gran fisico ma decisamente meno esperte del roster allestito da coach Restivo.

Girone e formula

La formazione sassarese è stata inserita nel gironcino a quattro con le polacche del MB Zaglebie Sosnowiec e le belghe del Kangoeroes Mechelen. Carangelo e compagne vengono date favorite e considerato che passano ai sedicesimi di finale le prime due di ogni raggruppamento più le quattro migliori terze c'è da essere fiduciosi. Tanto più dopo la gara di campionato contro Faenza dove la Dinamo Women ha dato un saggio delle potenzialità di quest'anno: 92-65 con ben 34 punti dell'americana Sparkle Taylor che dopo due giornate è capocannoniere della A1 femminile.

L'obiettivo, in campionato come in Europe Cup è entrare tra le prime otto e poi tutto quello che arriverà sarà tanto di guadagnato. (g.m.)

