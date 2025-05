Eugenio Finardi: “Tutto” in Sardegna 

A 50 anni dal suo primo disco di inediti “Non gettare alcun oggetto dai finestrini” e a 11 dall’ultimo “Fibrillante”, Eugenio Finardi è tornato con il nuovo album: “Tutto”. Disponibili in streaming e dal 16 maggio in Cd e vinile, le 11 tracce di questo lavoro, tra cui il singolo “Futuro”, rappresentano una sorta di testamento musicale e spirituale per il cantautore milanese, che con questo disco, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore, approderà in Sardegna per tre concerti: il 6 giugno a Tissi, il 14 a Trinità d’Agultu e l’11 agosto a Banari. «La Sardegna è la regione in cui ho suonato di più in assoluto, la conosco bene e la amo molto», ci ha raccontato. «Vado spesso nell’interno, non nelle località turistiche, perché ci chiamano per eventi che celebrano il luogo e questo mi rende particolarmente felice. Non vedo l’ora di tornare con questo disco».

L’album

Musica d’autore, scritta e suonata da Finardi con la collaborazione di Fiamma Cardani alla batteria, Paolo Costa al basso e la produzione di Giovanni “Giuvazza” Maggiore, che si fonde con liriche lucide e sensibili su grandi temi, come l’attuale crisi sociale e politica, che si agita sullo sfondo di ben più profondi misteri esistenziali: amore, destino, spiritualità e fisica quantistica. “Tutto”, insomma. «A 72 anni sei già al terzo giro di giostra e ti rendi conto che c’è questa danza gigantesca, in cui noi siamo un piccolissimo gesto. Eppure, credo che il più grosso dono, che noi esseri umani abbiamo conquistato con l’evoluzione, sia la possibilità di capire quanto siamo una minuscola parte di un’immensità così sorprendente, che le parole non arrivano», ha spiegato Finardi. «Pensate a Dante, che nella “Commedia”, quando finalmente compare davanti alla divinità, perde le parole, perché non bastano a descriverla. Il senso di “Tutto” è anche questo, la spinta che sento a capire il senso di questa enorme danza».

La grande danza

Un movimento al di fuori del tempo, tra passato e futuro, nella moltitudine di rimandi interni all’opera di Finardi, che qui abbracciano soluzioni contemporanee, dalle note di “Francesca Sogna” ft. Francesca “Pixel” Finardi (sua figlia), in cui riecheggia “Amore Diverso”, brano che ha cantato anche in sardo con Carla Denule, a “Extraterrestre”, menzionato in “Futuro”: «Un futuro molto lontano, dove credo che la tecnologia ci aiuterà a salvarci da alcuni dei guai in cui ci siamo ficcati». Non mollare, ma sii pronto ad accogliere il cambiamento: è questo il mantra che guida Finardi attraverso il “Tutto”, con uno sguardo particolare al rapporto tra generazioni, soprattutto tra genitori e figli, meravigliosamente raccontato ne “La battaglia”. «È una canzone a cui tengo molto», ha detto. «Oggi è cambiato il modo di conoscere, per la prima volta sono i figli che insegnano ai genitori».

Un addio?

È un presente difficile da decifrare quello dei 50 anni di carriera di Finardi. «Da quando non uso più i social sono più rilassato. Di recente ho visto la serie tv “Adolecence” e ho scoperto che l’emoticon del cuore giallo ha un significato diverso dal cuore verde… Come posso cercare di entrare in questo mondo ed essere rilevante?». “Tutto”, quindi, potrebbe essere il suo ultimo disco di inediti. Intanto, però, ci sono 50 anni di storia da raccontare nel tour al via il 16 maggio: «A livello di marketing ho fatto tutti gli errori possibili, ma sono uno dei pochi che è riuscito a seguire più strade, ho fatto dischi di Fado, Blues, musica classica contemporanea. Se cambierei qualcosa? Tutto! Semplicemente per poter fare cose che non ho mai fatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA