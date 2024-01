Eugenia Pinna: ricerca di una textile designer 

Le opere della textile designer di Nule Eugenia Pinna saranno in mostra a Spazio Ilisso. “Eugenia Pinna. La ricerca di una textile designer” inaugurerà questo sabato alle ore 11 nel museo nuorese. Eugenia Pinna è una figura decisiva nel rinnovamento della tessitura sarda, il suo lavoro documenta la ripartenza della ricerca tessile in Sardegna dopo il potente impulso impresso negli anni Cinquanta da Eugenio Tavolara. Negli anni ha inoltre significato soprattutto la presa di coscienza del non essere più solo un’artigiana, ma una progettista tessile. In quest’occasione infatti, questo aspetto verrà messo in evidenza.

Progetti

Saranno protagonisti 31 grandi progetti tessili, inediti, realizzati tra il 2019 e il 2022 dall'artista appositamente per Spazio Ilisso, in cui è lampante la rielaborazione dei motivi decorativi tipici del suo paese d'origine, ma anche opere più recenti con tappeti caratterizzati da geometrie irregolari; un'evoluzione rispetto alla tessitura del passato. Tali lavori consentono al visitatore di conoscere sia la prassi progettuale e tecnica della designer, sia la metodologia specifica legata all'uso del telaio verticale, tipico di Nule. Tutti i manufatti sono stati realizzati impiegando materie prime locali e colorazioni naturali consentendo così di apprezzare maggiormente le abilità e conoscenze acquisite nel tempo dalle tessitrici nulesi. Un omaggio alla storia e alla tradizione. L'intento della mostra, curata da Ilisso e dalla critica e storica del design Anty Pansera, con il progetto dell'allestimento di Antonello Cuccu e allestimento di Artigianato&Design, è quello di documentare come, negli stessi decenni in cui il fatto a mano veniva in parte abbandonato in favore di tessuti realizzati con macchinari industriali, la designer nulese abbia saputo rispondere in maniera consapevole alle esigenze dello stile a partire dalla tradizione tessile locale, portandola a un passo successivo con l'innovazione. Il museo è visitabile dal martedì pomeriggio alla domenica, orario 10-13 e 15-19. La mostra è corredata di catalogo con il contributo prezioso della già citata Anty Pansera e dell'antropologo e docente Cosimo Zene.

