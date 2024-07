Eufrasia, la “sarta” venuta dal passato 

Il costume tradizionale racconta sempre la storia di una comunità. Quando Luigi Rivoltella confidò a sua madre Eufrasia il proposito di fondare un gruppo folk, lei lo guardò con occhi che erano già altrove e vedevano cose che lui non conosceva. Eufrasia Musiu pensò alla nonna, ne rammentò lo sguardo e le parole, il modo in cui inclinava il capo quando sorrideva e ne ricordò l’abito: la gonna arricciata in vita lunga sino ai piedi in tela di cotone marrone, la blusa scura e il corsetto stretto. «Era quello l’abito indossato dalle donne meno abbienti di Assemini, un abito modesto ma per loro molto prezioso, veniva indossato persino come abito di nozze o per le ricorrenze più importanti», spiega, «nel ricordo di nonna io, che sarta non sono, ho voluto realizzare personalmente e gratuitamente tutti gli abiti per le ragazze del gruppo, riproducendo quello che indossavano le donne asseminesi dell’Ottocento».

Il ricordo

Oggi, a ventisette anni dalla creazione del gruppo folk Santa Lucia, quell’abito semplice dai colori oscuri, privo del rosso dei coralli, dell’oro dei broccati e senza la levità dei pizzi candidi, è il più apprezzato. «Forse perché richiama alla memoria ricordi personali o familiari, era l’abito quotidiano e per alcuni anche quello della festa. Era l’abito di tutti e quello che vestiva mia nonna». Musiu, 77 anni, lo spiega commossa: era la nonna materna ad accudirla quando i genitori lavoravano nei campi, lunghe giornate trascorse a realizzare con ago e filo bamboline fatte di stracci. «Mia nonna si chiamava Annetta Casula Montis e apparteneva ad una famiglia benestante; poi le cose cambiarono e diventò poverissima. Ma, “grazie” a questa sfortuna, con un’autorizzazione speciale perché aveva solo 17 anni, ha potuto sposare il suo grande amore, il loro servo. Abitavamo accanto alla famiglia del Conte Kitzmüller, io giocavo con la figlia, Giustina, e la sua precettrice mi regalò una bambolina bellissima con il vestitino celeste e il corpo di paglia. La lasciai incustodita per pochi minuti e il nostro asinello se la mangiò. Che disperazione, così era la vita per le bambine povere».

Il lavoro

Oggi Eufrasia insegna ad altri la realizzazione del costume tradizionale: «Ci sono due regole fondamentali: restare fedeli all’originale e, per le gonne a pieghe, stare molto attenti al verso delle pieghe, quello non può essere sbagliato». Nelle gonne del gruppo folk Santa Lucia, assieme al tessuto vengono cuciti i ricordi di Eufrasia Musiu, vengono arricciate storie quotidiane che appartengono a tutti gli asseminesi, si conservala memoria di donne vissute nel secolo scorso e il senso vero delle cose perché, come dice Arcabas, «nelle pieghe delle cose, a nascondersi, è soprattutto la bellezza».

