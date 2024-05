Euforia Carbonia: l’impresa è davvero a un passo 

Carbonia. Il quesito è lecito: affrontare il ritorno dei playout di Eccellenza con la Tharros facendo finta che il 5 maggio allo Zoboli non sia successo nulla? «No, non possiamo far finta di non aver vinto 3-0. Chiaramente non me l’aspettavo, ma domenica cercheremo di essere spregiudicati e non remissivi».

Diego Mingioni, l’allenatore del Carbonia, si gode la vittoria altisonante nell’andata degli spareggi salvezza: un risultato rotondo, che sarebbe anche potuto essere più largo se gli attaccanti avessero raddrizzato la mira e concretizzato palle gol la cui finalizzazione appariva (dalla tribuna) semplice. Ma in vista della gara che deciderà chi resterà nel massimo torneo regionale e chi scenderà in Promozione, il 3-0 permette ai minerari di dormire sonni relativamente tranquilli. «Siamo consapevoli del vantaggio non indifferente ma posso affermare che non andremo lì ad attendere passivamente perché sarebbe pericolosissimo», sottolinea Mingioni, «quanto all’aspetto legati agli attaccanti, occorre ricordare che Omoregie domenica ha speso tantissimo con accelerazioni ripetute, da una delle quali è nato il gol del vantaggio, e Basciu è un giovane di talento che sta accumulando esperienza».

Il 3-0 porta la firma di Andrea Porcheddu (ha fallito un rigore poi ribattuto in rete da Basciu) e di Lorenzo Basciu, ma la partita ha quasi totalmente cambiato volto con l’ingresso a venti minuti dal termine di Gabriele Dore, reduce da lungo infortunio e sinora usato con il contagocce: «In effetti c’è stata la svolta anche perché Dore è entrato nel clima partita all’istante», afferma Mingioni, «ma è tutta la squadra che ha mostrato concentrazione, cattiveria agonistica e capacità di creare occasioni da rete: tranne che con l’Ossese, sono circa due mesi che riusciamo a realizzare almeno due reti a partita». Ora per salvarsi la Tharros deve vincere almeno con 3 gol di scarto.

RIPRODUZIONE RISERVATA