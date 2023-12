Eudige Sanna compie 100 anni 

Oristano festeggia una nuova centenaria. È la signora Eudige Sanna che ieri ha spento 100 candeline sulla torta insieme a parenti e amici. Con lei, le figlie Paola e Carla e il nipote Davide, ma anche il sindaco Massimiliano Sanna che le ha rivolto gli auguri della città e le ha consegnato una targa ricordo.

Nata a Barumini il 14 dicembre 1923, la signora Eudige si trasferì a Oristano nel 1951 per lavoro. Nel 1961 si sposò con Terenzio Orrù, che fu a lungo all’Ispettorato del Banco di Sardegna. «Nella sua lunga vita si è dedicata alla famiglia. Molto religiosa, ha insegnato catechismo nella chiesa dell’Immacolata di Barumini. Tra i suoi hobby i lavori a maglia e la cucina», si legge in una nota del Comune. Ama le parole crociate, i libri e i film «ma – ha raccontato – quelli di una volta. I grandi classici come “Via col vento”». ( m. g. )

