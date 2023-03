Etto il telecronista: il suo sogno ora si è avverato 

Spigliato e a suo agio come un professionista, perfettamente a conoscenza delle formazioni e in grado di riconoscere i giocatori senza neppure leggere. Al punto da lasciare tutti a bocca aperta, compresi mamma e papà, Michela Manca e Massimiliano Farci, pur consapevoli della determinazione del figlio cui la vita non ha certo fatto sconti. «Non ci aspettavamo di vederlo così disinvolto», confida il padre. «Era emozionato, è chiaro, ma è riuscito a tenere a bada l’emozione tanto da stupire noi e tutto lo staff di Sky». Non si pensi, però, a qualcosa di scontato.

Chissà se immaginava che quel lungo periodo di ricovero al Gaslini si sarebbe poi rivelato un avamposto della realizzazione del suo sogno nel cassetto. Perché Antonio Farci - tredicenne cagliaritano tifoso della Juve che amici e familiari chiamano Etto - proprio tra le corsie dell’ospedale pediatrico genovese ha incontrato una volontaria dell’associazione “Make-a-wish”. Una presenza magica che, come una fata delle fiabe, ha fatto sì che venisse trasformato in realtà un desiderio a lungo agognato: fare il telecronista calcistico. E non di una partitella qualunque, bensì Juventus-Nantes, recentemente disputata nell’ambito di “Europa league 2023”. Con ulteriore sorpresa nel post gara: l’incontro con i campioni Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero.

Il sogno nel cassetto

Un’avventura iniziata tra il 2019 e 2020, quando il piccolo affetto dalla “sindrome di Jeune”, durante un lungo ricovero per un intervento alla schiena, ha ricevuto la visita di una operatrice dell’organizzazione che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da patologie gravi. Antonio, invitato a scrivere il suo sogno su un foglio e metterlo dentro una cassetta, ha conquistato tutti e l’associazione si è data subito da fare per realizzare il sogno. Ma l’arrivo del Covid ha costretto a modificare i tempi e per trasformarlo in realtà si è dovuto aspettare fino a febbraio di quest’anno quando Antonio è andato in diretta davanti al microfono dagli studi milanesi di Sky, accanto ad Andrea Marinozzi, tra i più celebri telecronisti di Sky sport.

Spigliato e a suo agio

Spigliato e a suo agio come un professionista, perfettamente a conoscenza delle formazioni e in grado di riconoscere i giocatori senza neppure leggere. Al punto da lasciare tutti a bocca aperta, compresi mamma e papà, Michela Manca e Massimiliano Farci, pur consapevoli della determinazione del figlio cui la vita non ha certo fatto sconti. «Non ci aspettavamo di vederlo così disinvolto», confida il padre. «Era emozionato, è chiaro, ma è riuscito a tenere a bada l’emozione tanto da stupire noi e tutto lo staff di Sky». Non si pensi, però, a qualcosa di scontato.

Antonio ha ottenuto ben più di qualche complimento, applausi e pacca sulle spalle: la promessa che al compimento dei 18 anni farà uno stage a Sky. Nel video realizzato al termine della telecronaca (pubblicato sul sito di Make a wish, che dal 2004 ha realizzato oltre 2.600 desideri) si percepisce l’entusiasmo di tutti di fronte alla sua contagiosa e allegra determinazione. Ma anche la sicurezza nel raccontare la passione per il calcio («nata forse a 7 anni quando tifavo Real Madrid perché c’era Cristiano Ronaldo, il più grande di tutti i tempi») e dialogare con Marinozzi. «Siamo molto emozionati e grati per questa esperienza straordinaria. Gli hanno consigliato di aprire un canale social e fare le telecronache delle partite», aggiunge Massimiliano Farci.

Talento vero

L’intento è fare in modo che il suo talento venga messo a conoscenza di una platea sempre più vasta, anche come esempio di sfida alla disabilità. Perché Antonio, nonostante la patologia che gli preclude persino l’uso di gambe e braccia, ha capito che gli ostacoli della disabilità si possono aggirare anche continuando a credere nei propri sogni.

Un esempio per chiunque sia alle prese con un problema di salute. «Un sogno è come una meta che tu pensi di poter raggiungere, così ti concentri su cose che non sono gli ospedali o la malattia, né quello che ti è stato tolto ma quello che puoi avere», commenta la mamma.

