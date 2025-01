Etna, domenica di tragedie: due vittime 

CATANIA. Giornata di gravi incidenti sull'Etna, dove due escursionisti, un 60enne e un 17enne, sono morti in due diversi incidenti, e una ragazzina di 16 anni è stata ricoverata in codice rosso a Catania dopo essersi ribaltata mentre scendeva sulla neve su uno slittino al Rifugio Sapienza.

I due incidenti mortali sono avvenuti nella Valle del Bove. Il 17enne è precipitato mentre percorreva un sentiero del vulcano nella Schiena dell'Asino, scivolando dentro un crepaccio per almeno un centinaio di metri. Recuperato, è stato portato nel pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, ma è morto alcune ore dopo in Rianimazione. Un secondo allarme è scattato quasi in contemporanea, tanto che l'elicottero dei vigili del fuoco è dovuto decollare immediatamente, dopo avere fatto rifornimento, in direzione Etna, sempre verso la Valle del Bove, dove un sessantenne è scivolato durante un'escursione, battendo la testa su del ghiaccio. Quando è arrivato al pronto soccorso, i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

