Ethno’s Festival e l’arte delle “Metamorfosi” 

Dal piccolo mondo racchiuso nei confini di Martis in Anglona si esplora la grandezza della letteratura e delle arti che, in realtà, confini non ne ha. Sta per partire la IV edizione di Ethno’s Festival letterario, che racchiude letteratura, arte, performance e teatro, ideato dall’associazione Elighe Aps.

Il tema

Nel centenario della morte di Franz Kafka, Ethno’s Festival celebra l’impatto incalcolabile che la penna e il pensiero di Kafka ha avuto sulla letteratura e la cultura, e si interroga sul significato della metamorfosi per noi, dando risposte concrete negli appuntamenti in programma dall’8 novembre al 29 novembre, in 5 serate tutte profondamente diverse e originali al tempo stesso. L’obiettivo è quello di creare una miscela equilibrata fra lo sviluppo del tema, lo scambio di esperienze, e il rilievo delle proposte, che hanno l’orgoglio di creare qualcosa di importante in un territorio marginale. Questo piccolo centro dell’Anglona, con poco più di 400 abitanti, vuole così diventare anche un modello di rilancio culturale per altri piccoli centri della Sardegna, collaborando in modo aperto e sperimentale con scuole, biblioteche, e comunità locali.

I protagonisti

Gli spettacoli, reading, performance, vedranno alternarsi sul palco Ginevra di Marco, Davide Toffolo nel suo connubio con Arrogalla, Denise Gueye con Marco Carta, Valerio Aprea, l’apprezzatissimo Claudio Morici che torna ad Ethno’s con un nuovo lavoro. Per un cartellone di tutto rispetto, originale, affascinante.

L’apertura

La lezione introduttiva del Festival, a cura di Giovanni Campus, in cui il tema del festival è esplicitato e raccontato, è ormai diventata uno spettacolo nello spettacolo, che occupa una intera serata. Una produzione originale di Ethno’s che vede quest’anno la voce recitante di Maria Paola Cordella e le musiche del maestro Luigi Frassetto con l’ospite speciale Enzo Favata ai sassofoni. Qui il tema sarà proprio quello delle “Metamorfosi” di Kafka: attraverso i vari significati di questo autore nella storia del pensiero. Ma ognuna di queste performance ha a che fare con il tema in un diverso modo. C’è sempre qualcosa che cambia, una instabilità, una esplorazione di possibilità differenti. Può sembrare incredibile ma la metamorfosi finirà per avere, sempre, un valore positivo. Quest'anno, il festival si propone di analizzare e interpretare la metamorfosi non solo come tema letterario, ma come simbolo di cambiamento personale e sociale. Lo fa di nuovo attraverso la Mostra Bibliografica a cura della rete delle biblioteche SBANGL, una sorta di anteprima della serata di apertura con inizio alle 18.30. La mostra, allestita al Museo Paleobotanico in corso Umberto 1, intende percorrere e illustrare attraverso libri e fumetti le varie facce con cui il tema della metamorfosi è stato declinato a partire dalla letteratura classica fino alla letteratura contemporanea anche di libri per l’infanzia.

